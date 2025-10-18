Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Una parranda toca durante romería en honor a la Virgen de La Luz.
La Naval se va de romería por La Luz

La calles del Puerto se vistieron ayer de tradición en un recorrido festivo que mantuvo su vertiente solidaria con la ofrenda de alimentos a la venerada imagen

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 18 de octubre 2025, 20:18

Las fiestas de La Naval que se celebran en honor a la Virgen de La Luz acogieron este sábado uno de los actos más participativos de su programa, la romería ofrenda.

Cada año es una cita cargada de tradición y solidaridad, ya que las carretas cargadas de alimentos que se distribuirán desde la parroquia de Pérez Muñoz entre las personas necesitadas del barrio.

Las carretas estuvieron acompañadas en su recorrido desde Santa Catalina por grupos y parrandas que amenizaron las calles a su paso.

