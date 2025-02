Esta es la multa que se pagará por entrar sin permiso en la zona de bajas emisiones de Alcaravaneras

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 6 de febrero 2025, 11:00 Comenta Compartir

La nueva zona de bajas emisiones que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha delimitado en Alcaravaneras empezará a operar antes de que acabe el año. Este espacio, delimitado por las calles Pío XII, Pí y Margall, Luis Antúnez e Ingeniero Salinas, cuenta desde este jueves con una ordenanza que fija la cuantía de 200 euros para los conductores que incumplan las obligaciones de este nuevo espacio.

Esta cantidad puede incrementarse hasta un 30% (60 euros más) en caso de que el conductor sancionado sea reincidente. La ordenanza detalla que «se entiende que existe reincidencia cuando se ha cometido, en el plazo de un año, más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así se haya declarado por resolución firme».

Este importe se actualizará cuando varíe en la ley de Tráfico, que es la referencia que se ha utilizado para fijar el importe de la sanción de acuerdo a una infracción grave.

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, indicó que el espíritu de la norma no es sancionador, sino que se trata de «liberar barrios de los malos humos». De hecho, durante los seis primeros meses de aplicación de la ordenanza de bajas emisiones no se sancionarán las conductas prohibidas, tan solo se comunicará a los ciudadanos de la infracción correspondiente. Pasado ese medio año inicial, lo que llegará al domicilio del infractor será la propuesta de multa.

Para evitar esta sanción, todos los coches que circulen dentro de la zona de bajas emisiones deberán tener pasada la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y adaptarse a las condiciones y restricciones de circulación que impone el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en este espacio de unos 62.000 metros cuadrados.

Tres supuestos

Estos son los tres supuestos que contempla la nueva ordenanza que ha sido aprobada inicialmente por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria:

Entrada libre: podrán acceder, circular y estacionar en las calles del interior del perímetro de la zona de bajas emisiones los vehículos con las etiquetas 0 Emisiones o ECO de clasificación ambiental. También aquellos vehículos industriales y comerciales con categoría ECO, pero éstos con una limitación horaria, de 08.00 horas a 12.00 horas, y de 16.00 horas a 18.00 horas. Y tampoco tendrán restricciones las bicicletas, ciclos y los vehículos de movilidad personal (VMP) con propulsión eléctrica.

Sin necesidad de registrarse: estarán exentos de las restricciones de acceso y circulación y no tendrán que inscribirse en el registro municipal los vehículos de las personas empadronadas en la zona de bajas emisiones, donde viven unas 4.000 personas; los de personas con movilidad reducida, los servicios públicos, los de emergencias particulares (cerrajería, fontanería, suministro eléctrico, etc.) y los de las contratistas que presten servicios públicos básicos (conservación de vías, estacionamiento regulado, zonas verdes, suministro de agua, gas, electricidad...), los históricos registrados, los vehículos de transporte público (guaguas y taxis) y las guaguas que den servicio a los establecimientos o instituciones de la zona de bajas emisiones, y las grúas.

Con autorización municipal: necesitan permiso para circular y estacionar en la zona de bajas emisiones los vehículos con etiquetas B y C que accedan para dejar o recoger alumnos con discapacidad y/o movilidad reducida cuyas necesidades especiales o temporales así lo exijan previa autorización expresa declarada por el centro escolar; los turismo que indiquen las empresas y autónomos cuya actividad empresarial, profesional o comercial se ejerza en un local, oficina o mercadillos municipales situados en la zona de bajas emisiones; los vehículos que presten servicios o entreguen o recojan suministros en el área delimitada; los que tengan plaza de garaje particular; los que acceden a talleres, aunque éstos están obligados a estacionar en los talleres; los vehículos que acudan a farmacias de guardia o de apertura 24 horas; los de seguridad privada; los que participan en actos desarrollados en la vía pública; los que acudan a consultas y tratamientos médicos; y los de los servicios funerarios. El resto de los vehículos con categoría B y C podrá acceder para estacionar en un aparcamiento de uso público, pero no para circular por el interior de la zona.

Para obtener la autorización de acceso a la zona de bajas emisiones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, los interesados deberán inscribirse en un registro especial. En caso de que surja una necesidad sobrevenida y se acceda a la zona de bajas emisiones sin la autorización, el conductor podrá solicitar su tramitación en un plazo máximo de quince días. En ese caso, se deberá acreditar el motivo que originó la entrada en la zona de bajas emisiones.

La inscripción se realizará a través de medios informáticos multidispositivo, como accesos web o a través de aplicativos móvil.

El control a la zona de bajas emisiones de Alcaravaneras se hará mediante cámaras dotadas de lectores de reconocimiento óptico de caracteres y circuito cerrado de televisión, con los que se controlará, mediante la identificación de las matrículas, que los vehículos que entran cumplen con las condiciones de acceso y uso de este espacio, sin que se capte las imágenes de los usuarios de los automóviles. En total, se instalarán cuatro cámaras en los accesos principales al barrio.

Mejorar la calidad del aire

La zona de bajas emisiones, cuya filosofía es restringir la circulación en su interior para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, fija la calle Alemania como una vía de preferencia peatonal. En esta calle Alemania, los vehículos solo podrán circular entre Ingeniero Salinas y Blasco Ibáñez para acceder a los garajes.

La propuesta se completaría con más zonas verdes, espacios infantiles y áreas de descanso. «La idea es que la gente pueda salir a la calle con seguridad y se sienta cómodo dentro de los barrios», expuso.

La delimitación de este tipo de espacios da cumplimiento a la Ley del Cambio Climático, que obliga a contar con espacios de restricción del tráfico en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. Estas limitaciones pretenden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que en el caso de Las Palmas de Gran Canaria proceden en un 37,4% del sector del transporte.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se adhirió en 2016 al Pacto de las Alcaldías, comprometiéndose a reducir los gases de efecto invernadero en un 40 % en el año 2030. Asimismo, en 2021, la ciudad aprobó su Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES), con el objetivo de reducir los niveles de dióxido de carbono en un 40 % en el año 2031 respecto a los niveles de 2012.

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, destacó que el formato de la ordenanza, que delimita estos espacios en los anexos, «posibilita la creación de más zonas de bajas emisiones en otros barrios capitalinos sin tener que cambiar la norma».

Se calcula un reducción de tráfico en la zona de entre el 15% y el 20%

El edil defendió que no se trata de un espacio solo de restricciones, sino que se aprovecha para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, cambiando sus estructuras, con menos ruidos y menos contaminación. «Queremos que los vecinos de Alcaravaneras se sientan orgullosos de haber sido los primeros en tener una zona de bajas emisiones en Las Palmas de Gran Canaria», expuso.

Los sensores de calidad de aire han sido ya adquiridos, pero están todavía en fase de distribución. Su instalación comenzará en las próximas semanas.

La ordenanza seguirá su tramitación en los próximos meses con dos fases de alegaciones públicas, que serán las que determinen finalmente el momento en que se iniciará la aplicación de la zona de bajas emisiones.

El edil insistió en que se trata de evitar el tráfico de paso por Alcaravaneras. Sus cálculos apuntan a la posibilidad de que la reducción de tráfico pueda estar entre el 15% y el 20% respecto a la situación actual. «Nuestra zona de bajas emisiones es diferente a la de otras ciudades, elegimos un barrio pequeño para tener una experiencia piloto», expuso, «por eso hemos optado por trabajar barrio a barrio, más que elegir un centro concreto y convertirlo en zona de bajas emisiones».

Además, se escogió Alcaravaneras porque está rodeado de una oferta de transporte público lo suficientemente potente como para no generar demasiados inconvenientes a los usuarios que accedan al barrio.

También se está trabajando otras zonas de bajas emisiones en Arenales, La Isleta o Schamann, aunque la ley solo obliga a que la ciudad cuenta con una zona de bajas emisiones.