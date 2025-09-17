Una mujer, a juicio por llegar a Lanzarote con droga valorada en 85.000 euros en su equipaje de mano La encausada se encuentra en prisión provisional por esta causa desde julio de 2024

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:49

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha formalizado un escrito de acusación contra una mujer por un presunto delito contra la salud pública tras ser interceptada en el aeropuerto César Manrique de Lanzarote cuando transportaba cocaína en su equipaje. La encausada, que responde a las siglas A.I.A.O., se encuentra en prisión provisional por esta causa desde julio de 2024.

El juicio de este caso se celebrará este jueves en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas. La Fiscalía Provincial elevó un escrito de acusación contra la encausada y califica los hechos como constitutivos de un delito contra la salud pública en su modalidad de notoria importancia y solicita para la acusada ocho años de prisión y el pago de una multa de 50.000 euros.

Los hechos ocurrieron, según describe el Ministerio Público, el 27 de julio de 2024, cuando llegó al aeropuerto de Lanzarote procedente de Barcelona en un vuelo de la compañía Vueling. En el interior de su equipaje de mano, el Ministerio Público detalla que «llevaba 146 cápsulas con cocaína, con un peso de 1.441 gramos». La Fiscalía sostiene que el valor de la droga incautada alcanzaría los 85.891 euros. Además, durante la intervención se le decomisaron dos teléfonos móviles, varias piezas de joyería y bisutería, así como 400 euros en efectivo.