Imagen de archivo de Zenón Sánchez, uniformado y condecorado en un acto. C7

Muere Zenón Sánchez, el jefe de la Policía Local conocido como el cuarto rey mago

En sus 40 años de profesión, destacó por su capacidad para organizar los grandes eventos de Las Palmas de Gran Canaria

Javier Darriba

Javier Darriba

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:27

Quizás fuera el último policía de antes. Impetuoso y resuelto, cercano y entrañable, comprensivo y eficaz. Siempre estaba a pie de calle. Sus galones jamás le hicieron levitar. Zenón Sánchez, el que fuera jefe de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, ha fallecido y, con él, se apagan los ecos de épocas más complicadas socialmente y de esfuerzos personales no siempre bien recompensados.

Su hoja de servicio, que se inició en 1974, está repleta de los acontecimientos que marcaron la historia de Las Palmas de Gran Canaria: la ordenación del tráfico antes de la instalación de los semáforos, el salacot blanco, la guerra del agua a principios de los años 80, la explosión de la heroína, la huelga de los taxistas que paralizó la ciudad a principios de los 90, la recepción de los féretros del accidente de Spanair, la labor de coordinación de seguridad en el incendio de Gran Canaria de 2007... En todos dio muestra de su resolutiva determinación y de su capacidad para conectar con la gente desde la sencillez. Sin embargo, fue su importante papel en la organización de la cabalgata de Reyes Magos lo que más cariño le granjeó.

Su papel junto a Ricardo Villares, expresidente de la Casa de Galicia, fue determinante para que aquella cabalgata creciera hasta convertir el 5 de enero en el acto más importante de la Navidad de Las Palmas de Gran Canaria. Siempre se le veía en medio de las carrozas dando instrucciones, bromeando pese a la responsabilidad de organizar un evento en el que más de 100.000 personas se echan a la calle, controlando la marcha de la comitiva hasta el mínimo detalle. Su importancia fue tal que entre los organizadores de la cabalgata se referían a él siempre como el cuarto rey mago.

Dejó su impronta en Atestados y en Tráfico, y llegó a dirigir la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, donde estuvo 40 años. Fue también comisario jefe de las Unidades Especiales, comisario principal y Medalla de Oro al Mérito Policial.

La ciudad ya le duele y CANARIAS7 se suma a las condolencias por su pérdida. Para el que quiera acompañar a su familia y despedirlo, puede hacerlo en el tanatorio de San Miguel a partir de las 12.00 horas de este lunes, en la sala 203.

Descanse en paz

