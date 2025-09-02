Muere Pascual Mota, joyero y exconcejal de Las Palmas de Gran Canaria Llevó el área de Deportes en la etapa de Soria como alcalde capitalino

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de septiembre 2025, 09:49 | Actualizado 10:16h. Compartir

Pascual Mota, que fue concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha fallecido. Su capilla ardiente quedó instalada en el tanatorio Albia San Miguel, en Las Torres, donde este martes se procederá a la incineración de sus restos mortales.

En el Ayuntamiento llevó el área de Deportes, con José Manuel Soria como alcalde. La llegada de Pascual Mota a la vida municipal se produjo en 1995, cuando el PP consiguió mayoría absoluta, con 15 ediles. Junto a José Manuel Soria como alcalde, conformaron el grupo de gobierno, junto a Pascual Mota, Josefa Luzardo (primera teniente de alcalde); Francisco Fernández Roca; Jorge Rodríguez Pérez; Juan José Cardona; Javier Cossío; Felipe Afonso el Jaber; Julio Aldaz; Joaquín Jorge; Rafael Viñes; Joaquín Jorge; Pino Esther Rivero; María del Carmen Guerra; Rafael Santana.

Mota se dedicó durante más de sesenta años a la joyería, una profesión en la que destacó por sus conocimientos y su habilidad como artesano.

En una reportaje publicado por este periódico hace ahora diez años, dejaba constancia de su deseo de transmitir ese oficio y su experiencia a las nuevas generaciones con un taller formativo.

CANARIAS7 deja constancia expresa de su más sentido pésame y traslada sus condolencias a familiares y seres queridos.

Descanse en paz.

Temas

Obituarios