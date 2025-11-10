14 millones de euros para regenerar los riscos en torno al Guiniguada

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:29 | Actualizado 16:48h. Comenta Compartir

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y la concejala de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad, Energía y Parques y Sector Primario, Gemma Martínez Soliño, anunciaron este lunes la resolución provisional del Ministerio de Hacienda que otorga 14.283.122 euros de los 19 millones solicitados -el 85%, de fondos Feder y el 15% con cargo al Ayuntamiento- al proyecto 'Tejiendo Riscos a borde del Guiniguada', que se plantea la regeneración de los barrios históricos de San Nicolás, San Roque y San Juan.

Una financiación que, explicó la regidora, viene de la mano del plan EDIL, «que es la Estrategia de Desarrollo Integrado Local, una iniciativa del Gobierno de España que tiene una financiación con cargo a fondos Feder» para el periodo 2021-2027.

«El objetivo de este plan EDIL es apoyar a las entidades locales para implementar estrategias de desarrollo urbano sostenible, integrando aspectos sociales, económicos y laborales y ambientales, entre otros», dijo Darias sobre una iniciativa que «reemplaza al anterior Educi».

Martínez Soliño, por su parte, destacó que se trata de un proyecto que se ha trabajado desde diferentes áreas municipales y «de mano de los tres riscos históricos de la ciudad» con los que «este Ayuntamiento tenía una deuda histórica con una serie de carencias estructurales» en materias como «movilidad, saneamiento y zonas verdes».

La edila expuso que las actuaciones previstas en estas zonas cuentan con un trabajo previo que las sustentan, como «el Plan Especial de San Juan, el Plan Especial de San Roque y el Plan Especial de San Nicolás, más algunas acciones desarrolladas por entidades, como el decálogo de A mi Risco».

Pues reseñó que «para que este proyecto tenga éxito, como dijo la alcaldesa, no solo tienen que ser proyectos trabajados de manera conjunta, sino proyectos ya consolidados» dado que su «plazo de ejecución es muy corto».

Así, comentó que «la intención es recuperar el Guiniguada como eje central del desarrollo y regeneración de los barrios y del entorno natural» centrado en las siguientes líneas: la regeneración urbana de los riscos, la inclusión social, las energías renovables y la movilidad sostenible.

A esta última línea de actuación corresponde una de las iniciativas que Martínez Soliño dijo está más avanzada y es la «finalización de la calle Sierra Nevada para poder, por fin, permitir el tránsito de las guaguas por la zona alta de San Nicolás».

Otra apuesta que destacó fue la mejora de la red de saneamiento de los riscos a la que irán «más de 3 millones», pues en el trabajo con los vecinos vieron que «era una de las mayores preocupaciones históricas de estos barrios».

Recordó que la financiación obtenida se aprobará en el primer semestre del próximo 2026, pero «tenemos cierto margen de maniobra». Pues «hasta el 31 de diciembre de 2029 podemos ejecutar y tenemos para justificar los proyectos hasta el 31 de marzo del 2030».

