El acto de presentación del Mesa y López Market 2025. Arcadio Suárez
Las Palmas de Gran Canaria

Mesa y López Market, el gran escaparate comercial y de ocio

Este jueves se inaugura esta feria capitalina que contará con más de 40 empresas, música, actividades infantiles y propuestas solidarias

Iván Martín Chacón

Iván Martín Chacón

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:42

El Mesa y López Market da hoy su pistoletazo de salida. En el acto celebrado este miércoles se expusieron los detalles de esta gran feria comercial, de ocio y entretenimiento que se desarrollará desde este jueves hasta el sábado en la rambla de la céntrica avenida capitalina.

El evento reune a más de 40 empresas de Gran Canaria, con propuestas en moda, hogar, salud, viajes, sector inmobiliario y servicios, además de contar con música en directo, actividades infantiles, iniciativas solidarias y diferentes sorpresas para el público asistente.

En la presentación participaron representantes de las principales instituciones y entidades vinculadas al proyecto. Estuvieron presentes el viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, Felipe Afonso; la consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso; el concejal de Desarrollo Local, Empleo y Turismo, Pedro Quevedo; el director de Comercio Interior y Empleo de la Cámara, Ramón Redondo; así como el presidente de la Asociación Mesa y López, Francisco González Bravo de Laguna, y la secretaria general de la entidad, Pepi Peinado.

Con esta presentación, Mesa y López confirmó su papel como espacio dinamizador de la capital grancanaria y punto de encuentro para la ciudadanía, combinando la promoción empresarial con propuestas culturales y sociales abiertas a todos los públicos.

Ramón Redondo, director de Comercio Interior y Empleo de la Cámara de Comercio, explicó que: «Este proyecto está enmarcado dentro del Plan de Comercio Minorista 2025, que trabaja la Cámara de España. Su objetivo es potenciar las pymes de comercio y dinamizar el máximo de empresas posibles. Que esto sirva para activar la competitividad de las empresas y, sobre todo, genere empleo».

Por su parte, el concejal de Desarrollo Local, Empleo y Turismo, Pedro Quevedo, expuso: «Se cumplen 15 años desde que la asociación de trabajadores de Mesa y López nos demuestran que este tipo de eventos merece la pena, sacando comercios a la calle y creando una opción de compra mucho más amable. Ha sido un esfuerzo extraordinario la labor de peatonalizar la zona de Mesa y López, convirtiéndose en un referente de las Islas Canarias. Se trata de una zona comercial a cielo abierto. Son espacios de dinamización que ya es un ejemplo para otros. Tienen que seguir su pasos. Beneficia a la ciudad en su conjunto», esgrimió.

