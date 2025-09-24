Una menor relató como su tío abusaba de ella en Telde: «Me amenazaba con matar a mi madre si contaba lo que me hizo»

El acusado declaró ante la Sala de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

«Empezó a tirarme del pelo, a agarrarme e insultarme». Así declaró la víctima, menor de edad, tras ser preguntada por la Fiscalía por el segundo de los dos episodios de abuso sexual que presuntamente sufrió en septiembre de 2019 y abril de 2022. El acusado, que responde a las siglas C.L.R.P., intentó presuntamente abusar de su sobrina en dos ocasiones en Telde, Gran Canaria.

«Me amenazaba con matar a mi madre si contaba algo de lo que me hizo», sostuvo la víctima en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas. «Él se bajó los pantalones e intentó abusar sexualmente de mí», añade la denunciante recordando aquel fatal momento. Según el Ministerio Público y que fue ratificado en la sala por la víctima, el primero de los episodios fue en septiembre de 2019 y ocurrió en el domicilio donde vivía la menor con su madre, que es la hermana del acusado. «Me encontraba en el salón de mi casa y él, que vivía en un cuarto intermedio, subió aprovechando que estaba sola e intentó abusar de mí sexualmente», afirmó ante la Sala. «Alguien en la calle me oyó pedir ayuda y gritó que iba a llamar a la Policía. Gracias a eso paró», añade.

El segundo episodio fue «más duro». La menor contó que estaba yendo caminando al instituto y de repente, el acusado se abalanzó sobre ella con el mismo modus operandis que la primera vez. «Me agarró del pelo, me tiró al suelo e intentó hacer lo mismo. Pude escapar y me fui corriendo de allí», comentó en su declaración acompañada de su madre al ser todavía menor.

En el segundo de los episodios ocurridos con su tío, la menor declaró que le agarró del pelo, le insultó y le tiró al suelo

El encausado insistió durante el juicio que «no la ha tocado nunca», en contra de la versión de la supuesta perjudicada. Según su testimonio, él nunca la ha pegado. «La razón es su madre y los problemas de herencia», afirmó en la vista oral ante la Sala.

Los informes de las psicólogas forenses afirmaron que «su sintomatología es compatible a sufrir acontecimientos traumáticos». El Ministerio Fiscal añade en su escrito de acusación que la menor presenta estrés postraumático reactivo a los hechos denunciados.

En este procedimiento, la Fiscalía, que elevó sus conclusiones a definitivas, interesa una pena de prisión de 17 años por dos presuntos delitos de agresión sexual a menores de 16 años en grado de tentativa, con la circunstancia mixta agravante de la responsabilidad criminal de parentesco. Como medida cautelar, C.L.R.P. no puede acercarse al domicilio de la menor y tampoco a una distancia no inferior a 200 metros en cualquier lugar.

La defensa, que también elevó las suyas a definitivas, pidió la absolución de su representado. La causa quedó visto para sentencia.