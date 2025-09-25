Mel Ömana, Lucrecia y casi dos semanas de actos: el programa de las Fiestas del Pilar de Guanarteme 2025 El barrio capitalino celebrará sus fiestas entre el 1 y el 12 de octubre

Mel Ömana, finalista de la última edición del Benidorm Fest, y la cantante Lucrecia serán dos de las artistas que pasarán por las Fiestas del Pilar 2025 durante los doce días que durarán las celebraciones del barrio de Guanarteme.

Entre el 1 y el 12 de octubre, decenas de actos llenarán de vida el barrio capitalino, que este jueves ha presentado la programación. «Quiero reconocer el trabajo de la gran comisión de fiesta y a su presidente, Simón Alejandro, por el gran trabajo que realizan durante meses, un trabajo que no se ve, pero que requiere de muchas horas y muchos esfuerzos desinteresados», declaró el concejal del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, Héctor Alemán.

Programa de las Fiestas del Pilar 2025

- 1 de octubre: lectura del pregón a cargo de Ana María Moreno Mederos, organizadora del Encuentro de Papagüevos de Guanarteme. Previamente, los propios papagüevos, acompañados por la Banda Aborigen, serán los encargados de anunciar el inicio de los festejos. Esa misma noche celebrará en la Plaza del Pilar la cala de elección de la Reina de las Fiestas y Miss Guanarteme.

- 2 de octubre: inauguración del XX Festival Folclórico de las Comunidades, con la participación de Esbart Rocasagna de Gelida (Cataluña), la Asociación Cultural Barna de Loimil (Galicia), Grupo Folclórico Villa de Alhama (Murcia) y la Agrupación Folclórica San Cristobal (Canarias).

- 3 de octubre: gran gala final de batalla de playbacks 'Todo por la Corona Canarias' y el concierto del grupo Aseres.

- 4 de octubre: 20º aniversario del Encuentro de Papagüevos El Pilar 2025, con la participación de figuras llegadas desde San Lorenzo, Schamann o San Isidro de Gáldar que bailarán al son de la música de las bandas Archipiélago, Banda Isleña y Guiniguada. Ese día también tendrá lugar una ofrenda de los Moteros Ángeles Verdes a Nuestra Señora del Pilar.

- 5 de octubre: Encuentro Insular de Bandas de Gran Canaria D. Ruperto Armas Reyes, con agrupaciones de Mogán, Santa Brígida, La Aldea y Lomo Blanco. A su finalización habrá un baile popular con las actuaciones de Pepe Benavente y el grupo Acuarela.

- 6 de octubre: primera edición del Festival de la Canción Mexicana.

- 7 de octubre: Gran Gala de elección de La Lady y Gran Lady El Pilar 2025.

- 8 de octubre: la Gran Gala de elección de Miss World Las Palmas 2025.

- 9 de octubre: IV Encuentro-Exhibición de Bailes y Danza.

- 10 de octubre: Gran Gala de elección del Drag Queen El Pilar 2025. Será presentada por Roberto Herrera y Grimassira Maeva y contará con las actuaciones de High Heels Performance, Mel Ömana y Los Salvapantallas.

- 11 de octubre: el día empezará con la gran fiesta infantil del agua. Por la tarde se celebrará la romería-ofrenda en honor a Nuestra Señora del Pilar, para después continuar la jornada con un concierto del grupo Tacones Rojos, un pasacalles nocturno de papagüevos y un espectáculo pirotécnico a la altura de la escultura de Alfredo Kraus en el paseo de Las Canteras a medianoche. Armonía Show pondrá la música tras los fuegos artificiales.

- 12 de octubre: se celebra el Día del Pilar con la procesión por las calles del barrio a las 13:00 horas. Ese día habrá una gran paella popular (13:30 horas), amenizada con el concierto de Arístides Moreno y 101 Brass Band. La artista cubana Lucrecia pondrá el punto final a las fiestas con un gran concierto en la Plaza del Pilar a las 16:00 horas.

