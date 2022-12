Manuel Marchena: «Esta isla forma parte de mi vida»

El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el magistrado Manuel Marchena Gómez, regresó este lunes emocionado a su lugar de nacimiento, la isla de Gran Canaria, un enclave que dijo formaba «parte» de su «vida». Y lo hizo para presentar, junto a su hijo Manuel Marchena Perea, el libro que ambos escribieron juntos de título 'Claves prácticas para la defensa penal'.

A sus 63 años y tras una intachable trayectoria profesional, tanto en la judicatura como en la fiscalía, Marchena se mostró enormemente feliz con este «reencuentro que forma parte de mi vida cuando empecé en el mundo de la abogacía», dijo en este acto celebrado por el Aula de Formación y la Biblioteca del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas y que fue presidido por su decano, Rafael Massieu, y contó con la presentación del doctor en Derecho y amigo personal del magistrado, José María Palomino.

Imágenes del acto y sus asistentes. / Juan Carlos Alonso

«Me vuelvo a encontrar con grandes amigos, como Vicente Garrido -fiscal de la Fiscalía Superior-, que fue mi preparador y sobrevivió a la paliza que le daba mes a mes cuando estudiaba las oposiciones y que, sin su paciencia, nada de lo que está pasando sería real», comentó en el acto.

También tuvo palabras para muchos de los que aún siguen «siendo mis amigos para siempre» que conoció en la isla como es el caso del letrado Palomino, «con quien compartí el juicio por el crimen de Guayedra, una fuente de enseñanza para mí, aunque yo pedía como fiscal 90 años de cárcel y los absolvieron», dijo entre risas en un acto muy distendido.

Sobre la obra, tanto Marchena padre como hijo destacaron que se trata de una guía para dar «respuesta a los jóvenes letrados que empiezan y también a aquellos más expertos. Una humilde respuesta a los abogados en 11 capítulos que facilitan al lector la búsqueda y resolución de dudas», comentaron. La obra, que se puede adquirir únicamente mediante la plataforma Amazon, la escribieron durante el confinamiento, «una época que nos permitió mirar hacia atrás y hacer una reflexión sobre la fragilidad de nuestras vidas», dijo el magistrado.

«Me coloqué entonces en el lugar de los abogados, aquellos que tienen que enfrentarse al día a día en los tribunales, dando un revolcón metódico a la inercia académica que existe a la hora de explicar a los profesionales del derecho los procedimientos penales», añadió.

«Inolvidable»

«Para mí este ha sido un acto inolvidable y que formará parte de mis recuerdos al poder ver caras con las que me he reencontrado después de mucho tiempo», expresó feliz el magistrado del Tribunal Supremo, que estuvo acompañado no solo por su hijo, que ejerce la abogacía, sino también por su hermana «lo mejor de la familia», destacó.

Este emotivo acto lo cerró la violonchelista grancanaria Paula Torres.