El mal crónico de la falta de personal lastra el pago de facturas en Igualdad en Las Palmas de Gran Canaria

David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 13 de octubre 2025, 17:25 Comenta Compartir

Las Palmas de Gran Canaria tiene un problema crónico en el funcionamiento de su Ayuntamiento: la falta de personal. Este hecho, que contamina a todas las áreas de gestión como un escape de petróleo en el medio del océano, vuelve a evidenciarse a través del comunicado mediante el cual un grupo de profesionales autónomas reclaman pagos pendientes hace más de un año a la Concejalía de Igualdad.

El área que tutela de forma delegada Betsaida González asume la situación de la plantilla y expresa que esta es la causa que hace que se amontonen expedientes por resolver en el departamento. Un hecho que no es nuevo ni aislado. Y que recuerda a cuando el teniente de alcalde Pedro Quevedo calificó como «catastrófica» la situación de personal en el gobierno local.

El comunicado nace de un grupo de profesionales relacionadas con la gestión cultural y las artes escénicas, contratadas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para campañas de visibilización u otro tipo de trabajos relacionadas con el área.

En el texto firmado por María Buenadicha Gómez, Rita Vera, Andrea Farah Gaeta y Patricia Rivero se dice que «casi un año después, las facturas correspondientes siguen sin ser abonadas. No se ha ofrecido fecha de pago, ni información clara sobre su estado. La Concejalía de Igualdad afirma no tener margen de maniobra. La respuesta institucional ha sido la opacidad, el silencio y la desresponsabilización. Mientras tanto, las consecuencias de esta inacción han sido directas: endeudamiento, precarización y desgaste emocional para mujeres emprendedoras que realizan su trabajo responsablemente».

En este contexto, tras la consulta de este periódico, desde el área que dirige Betsaida González se expone que «las dificultades registradas se han debido a una falta temporal de personal, lo que ha supuesto una ralentización en el ritmo de tramitación. Para dar respuesta a esta situación, el pasado siete de octubre se incorporó un nuevo gestor económico, cuya labor está permitiendo agilizar los procedimientos y normalizar la actividad».

Sin embargo, el conflicto está abierto y es de domino público. Más allá del comunicado de estas profesionales, los problemas para cobrar facturas con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria son visibles en otros sectores. Y no son pocos los actores del ámbito privado que han decidido no trabajar con el consistorio por los problemas para cobrar sus facturas.

El comunicado que este lunes han hecho público estas profesionales se expresa con dureza. «Desde aquí denunciamos esta violencia institucional que se ejerce mediante la inacción y la dejadez. Reivindicamos que el feminismo institucional no puede construirse a costa del sacrificio económico y emocional de las mujeres trabajadoras, ni mucho menos dejar impagadas las labores que hacen posible la conmemoración de campañas tan relevantes, supuestamente feministas, pero con un trasfondo de maltrato institucional».

Pagos en tramitación

Desde Igualdad, no obstante, aunque admiten el retraso a la hora de resolver estas cantidades pendientes también defienden que cada uno de los procesos de pago se encuentran en curso activo. «Desde la Concejalía de Igualdad y Diversidad queremos aclarar que la tramitación de las facturas no ha parado en ningún momento. Continúa realizándose, sin que se haya producido ninguna interrupción en los pagos ni en la gestión administrativa», indican desde el área.

El área de Igualdad anda en el proceso de incorporar una nueva responsable orgánica del departamento, tras la saluda de la Dirección General de Dunnia Rodríguez: «En las próximas semanas culminará el proceso de nombramiento de la persona que asumirá la Dirección General. Esta incorporación reforzará de manera significativa el área, consolidando la recuperación del ritmo de trabajo deseable y garantizando una gestión más eficaz y estable a medio y largo plazo», dicen.

La última brecha abierta en Igualdad no es más que una secuela de la situación interna del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, una cuestión que colea hace años.