LPA Motown 2023 vende más de 1.500 entradas a 48 horas de su inauguración

La Feria de la Moto y la Movilidad Urbana Sostenible LPA Motown enciende motores para un fin de semana de actividad en Infecar, con más de medio centenar de propuestas para todos los públicos, música en directo, restauración, ludoteca y todas las novedades del mundo del motor.

Y lo hace con más de 1.500 entradas vendidas a día de hoy y con la sostenibilidad y una estrategia de movilidad eficiente como eje central, la Feria de la Moto y la Movilidad Urbana Sostenible llenará Infecar con un intenso programa de talleres, circuitos, dinámicas de grupo, ludotecas para los más pequeños, exhibiciones, charlas, competición deportiva, rutas moteras y música en directo.

Con más de 16.000 metros cuadrados de exposición en los pabellones 5 y 7 y los espacios exteriores de Infecar, Motown 2023 echará a rodar el viernes 12 en horario de 10 a 21 horas, el sábado 13 de 10 a 22 horas, y el domingo 14 de 10 a 16 horas.

Entre las novedades de esta edición destaca la iniciativa motera llamada 'King of the Route' y 'Queen of the Route', un recorrido secreto por los 21 municipios de la isla de Gran Canaria que llenará de motos el paisaje isleño. El domingo se celebrará una ruta motera, que se suma a la exhibición de patinetas, el circuito Sítineta organizado por el Ayuntamiento capitalino o los premios del Reto Sityclético anual, que repartirán trofeos para los usuarios más fieles del servicio de préstamo de bicicleta, en la celebración de su 5º aniversario.

Guaguas Municipales se ha unido a esta nueva edición de Motown y mostrará en la feria cómo el transporte colectivo es elemento central de cohesión social, de integración, ejemplo de servicio público y elemento transformador de la ciudad.

Ocuparán un lugar protagonista las novedades del sector de las dos ruedas, con la exhibición de Trial, Stum y Sting, aunque no faltarán las motos clásicas a la cita. La MotoGymkhana Sting subirá las pulsaciones con los mejores de Europa, Jonathan Arias, número 5, y Jesús del Castillo, top 10 europeo.

La formación será otro de los pilares básicos de la feria, que servirá de oportunidad para probar y conocer varios de los modelos disponibles en el mercado, con circuitos de agilidad y destreza, MotoTest, Cuatriciclo Test, circuito de patinetas, de seguridad vial y la actividad 'Mi primera experiencia en moto' para iniciar a los nuevos moteros a enamorarse de las dos ruedas desde edad temprana.

La ludoteca infantil 'MototecaKids' será una de las actividades preferidas de los reyes y reinas de la casa, mientras los adultos podrán acercarse a las novedades del sector, sumergirse en el universo Dakar con la exhibición Dakar Xperience, y bailar con la música en directo de los cuatro conciertos programados.

Las agrupaciones de moteros tendrán su propio espacio, también las autoescuelas con talleres y el área 'moto test', donde los asistentes podrán reservar rutas con los modelos que quieran probar. Entre pabellones, la oferta gastronómica de Motown 2023 se desplegará con food trucks, y se habilitará un año más el 'motocall', donde los participantes se podrán fotografiar con las motos, bicicletas y patinetas.

Motown 2023 cerrará su séptima edición el domingo con un día especialmente pensado para las familias, con actividades infantiles, juegos para los más pequeños y talleres relacionados con la moto y la movilidad sostenible.

La feria contará con cuatro conciertos especiales, con el inolvidable 'Tributo a Queen' como broche del viernes, la música en directo de Buena Vibra y el concierto del 30 aniversario de Los Coquillos para despedir el sábado y el mejor rock and roll para poner la guinda en la jornada de clausura del domingo.

Los interesados ya pueden adquirir su entrada, con dos tipos de tickets, uno gratuito que ofrece la posibilidad de visitar la feria y la segunda opción, con un coste de 5 euros, que permite participar en los sorteos, tener acceso a zona preferente en los conciertos y las actividades y descuentos en restauración. Ambas se podrán adquirir en taquilla o en la web https://www.lpamotown.es/.

LPA Motown 2023 tiene el objetivo de promover la actividad comercial de las empresas vinculadas al sector de las dos ruedas, promocionar nuevos productos y favorecer la proyección social de colectivos, asociaciones y clubes de aficionados, además de servir de empuje para el uso de la moto y vehículos de movilidad personal y eléctricos y así avanzar en una movilidad más eficiente en la ciudad.

La Feria de la Moto y la Movilidad Urbana Sostenible prevé superar las cifras de asistencia del pasado año, cuando recibió más de 8.000 visitantes, en un evento organizado por Aemoto, Femepa y TopTime Eventos, y promovida por la Concejalía de Movilidad con el patrocinio de Sagulpa y de Guaguas Municipales .