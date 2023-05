«Estamos logrando una transformación urbana que no nos quieren reconocer»

Pedro Quevedo, candidato de NC a Las Palmas de Gran Canaria, considera que su partido está cumpliendo con la ciudadanía.

–¿Qué ha aportado NC a esta ciudad en los últimos cuatro años?

–Creo que hay que tener en cuenta que esto es un proceso de ocho años, además de los años en la oposición. Honestamente creo que Nueva Canarias ha demostrado que tiene esta ciudad en la cabeza, que tiene un proyecto para ella y que cumple con su responsabilidades cuando le ha tocado de manera satisfactoria. Eso se puede demostrar área a área en las que hemos trabajado. Eso nos permite ir con la cabeza alta. El proyecto de nuestra formación para esta ciudad está inconcluso, es por ello que pedimos el apoyo de la gente a NC para terminarlo.

–¿Qué sería lo primero que cambiaría si consiguiese ser alcalde?

–Desde luego hay una cuestión que está bien clara. No es posible que la administración pública funcione adecuadamente cuando tienes los recursos mal dimensionados y una evidente de los recursos humanos, de personas cualificadas, porque esa es la consecuencia de la política que se emprendió en su día. Básicamente por los que están en contra de las administraciones públicas como el Partido Popular, que aprovecharon la crisis anterior para dedicarse a desmantelarlas. Y ahora estamos pagando esto todavía. No es posible atender a las numerosas responsabilidades que tenemos en la ciudad si no se dispone de la estructura suficiente. Esta es una cuestión que hay que poner sobre la mesa y que hay que discutir desde el primer día una vez pasadas las elecciones.

–¿Volvería a repetir el tripartito que gobierna ahora?

–El tripartito ha demostrado a aquellos que nos daban tres meses de vida que este pacto era viable. Los tripartitos son complicados, pero hemos tenido una buena capacidad de convivencia. Nadie ha antepuesto las broncas, los líos y los intereses particulares al beneficio de esta ciudad. Esa ha sido la clave de nuestro éxito. Y digo éxito porque creo que la gente valora el trabajo que hemos hecho. Así lo demuestran los estudios sociológicos. Se han dado todas las condiciones para trabajar en la misma dirección.

–Las encuestas dicen que NC conseguirá entre 3 y 4 concejales. ¿Qué opina?

–Pues que no van a ser tres, van a ser más. Estoy convencido. Con los números en la mano, son cuatro como mínimo. Creemos que hemos mejorado en la percepción de la gente porque el trabajo que hemos llevado a cabo se ha realizado de la mejor manera. En la mayoría de los estudios rigurosos nos dan un crecimiento y una valoración que a nosotros nos anima a seguir trabajando y pensar que estamos en el camino correcto.

–¿Cómo encauzaría el plan de la MetroGuagua debido a los grandes retrasos que acumula?

–La MetroGuagua es una herramienta de transformación de la ciudad, que a quien le interesa oponerse por temas electorales lo va a seguir haciendo. Pero hay que demostrar lo que se dice. Al calor de la herramienta del proyecto de la MetroGuagua se está transformando esta ciudad como nunca. Después de la avenida marítima que se hizo en su día, jamás ha existido una transformación urbanística de la envergadura de la actual. La MetroGuagua circulando será la culminación de un proyecto que es mucho más que un plan de movilidad. En realidad es una iniciativa de transformación urbana que nadie nos reconoce.

–¿Cómo cree que se pueda garantizar la convivencia de los diferentes medios de transporte ahora con el auge, sobre todo, del uso de las patinetas?

–La experiencia nos dice que cuando las cosas se hacen de manera desregulada todo tiende a salir mal. Cuando se hace como en Madrid, donde tienen la mala costumbre de decir que regular algo es actuar contra la libertad, el primer día que ponen las bicicletas en la calle les roban miles. Después también pasan desgracias, como en Barcelona recientemente. Nosotros estamos haciendo un proyecto sobre el uso de las patinetas que suponen una intervención para prevenir problemas en la medida de lo posible. Habrá determinadas zonas urbanas en las que el sistema de la propia patineta impedirá superar una cierta velocidad, por ejemplo. La realidad es que hay mucha gente que es consciente de lo que lleva en las manos, pero otros no tanto, por lo que tenemos que ser responsables y regular.

–¿Cómo activaría el plan de mejoras de las insfraestructuras hidráulicas de la ciudad que se anunció hace unos años?

–La cuestión de las infraestructuras hidráulicas es un asunto determinante para el futuro de la ciudad, en la que se necesita un montón de dinero. Por lo tanto, necesita cooperación administrativa y un plan potente. Creo que hemos avanzado mucho en determinante en qué es necesario hacer. Creo que nuestra participación en Emalsa desde la exigencia, pero también desde la colaboración, nos ha permitido trabajar en la dirección correcta. Creo que hay un plan sobre las infraestructuras hidráulicas que demuestran que la complejidad de la actuación es de tal envergadura que o nosotros tenemos una relación de entendimiento institucional, de entendimiento y confianza con la empresa que gestiona en este momento el agua en esta ciudad, o no sería posible realizarla. Aun así, la transformación que hemos hecho en la ciudad, aprovechando la cuestión de la MetroGuagua, ha permitido mejorar una enorme cantidad de infraestructuras hidráulicas que estaban deterioradas o que directamente habían desaparecido, como nos ocurrió en la calle Galicia. Para completar un proyecto de esta índole necesitamos tiempo y dinero. Tenemos las dos cosas porque nos apoyamos en un estudio serio sobre las necesidades.

–¿Cómo cree que se deben articular esas relaciones del Ayuntamiento con Emalsa?

–El ciclo integral del agua debe tener un control público. Mientras tanto tendremos que seguir escuchando e insistiendo. Como demuestran cada una de las crisis que hemos pasado, cuando las cosas importantes no tienen un control público, ocurre que para que a alguien le vaya muy bien, a la mayoría de la gente le tiene que ir muy mal. Esto ocurre con la vivienda y también con el agua. El error de la anterior corporación fue ir a una confrontación directa, que lo que hizo fue perjudicar al interés general.

–¿Tiene algún mensaje que quiera enviar a la ciudadanía antes de las elecciones?

–El proyecto de ciudad está inacabado aún, pero que está en la dirección correcta. Creemos que aún queda espacio para seguir trabajando en ese sentido y por eso nos presentamos con ganas a las próximas elecciones.