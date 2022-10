Lluvia de gofio a pesar de Hermine

A los de Agüimes les van las tradiciones y no les gusta que nadie, ni siquiera una borrasca como Hermine, se las amarguen. La 45 edición de la Bajada del Gofio estaba prevista para el pasado 24 de septiembre, pero como de lo que se trata es de que llueva gofio, no agua, la organización retrasó la cita para este sábado, ya con las fiestas del Rosario casi acabadas y con la Virgen en el altar mayor. No importó.

Una comitiva tintada de amarillo bajó desde los molinos de Lolita y Ananías, al ritmo que le marcaba la Banda Isleña, y se lió a puñaos de gofio hasta en la misma plaza del pueblo, donde acabó la bajada.