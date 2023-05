Lidia Cáceres abandona la política municipal «conociendo mucho mejor nuestra ciudad»

Entró en política de manera circunstancial. Lidia Cáceres reconoce que siempre ha tenido «vocación de servicio público» y empezó a colaborar con Ciudadanos. En 2019 entró en la lista municipal, con el número 4, pero en el mes de noviembre el número 3 de la lista dejó su puesto y Lidia Cáceres entró como concejala en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Ha estado estos años en la oposición, como portavoz de Ciudadanos en el ayuntamiento capitalino, y ahora abandona la política municipal. Ha vivido esta nueva etapa de su vida con intensidad y cataloga la misma como una «experiencia muy positiva. La oposición es dura. Esta ciudad se puede gestionar mucho mejor. En un entorno municipal los colores políticos no están tan definidos como en otras instituciones, ya que los ciudadanos lo que quieren es tener las calles limpias, zonas verdes, una ciudad sostenible, con menos desempleo, etc. Me voy conociendo mucho mejor mi ciudad y me llevo lo que necesitan los vecinos y una mayor vocación de servicio público, así como mucha gente buena de distintos partidos. Entré con una imagen de la política, desde mi punto de vista de autónoma, diferente al que me llevo. En política, como en la vida, hay gente buena y menos buena, más trabajadora y menos trabajadora. Me llevo un buen balance personal», destaca.

Lo sucedido con su partido, Ciudadanos, para ella ha sido «una desilusión. Me considero una mujer de centro y sigo pensando que el centro es necesario. Ahora que he estado en la administración pública, creo que no se puede estar polarizando los mensajes y un partido de centro, prágmatico y de gestión hace falta. Desilusionamos a los votantes. Todos a los que les he comunicado que abandono la política me dicen qué pena, porque Ciudadanos hace falta. Ya no ilusionamos y es una pena».

Ahora mismo, y reiterando que continúa y con fuerza su vocación de servicio público, la idea de Lidia Cáceres es regresar al sector privado, con varios proyectos sobre la mesa. Quería cumplir con su compromiso político hasta el final, y así ha sido. De cara a una futura vuelta a la política, recalca que «si alguien quisiera verme de nuevo en política tendría que ser con un proyecto definido, no por unas siglas o por un fichaje en sí. Tiene que ser un proyecto que ilusione y al que pueda aportar mi experiencia. Mi misión ahora está en el sector privado».

Lidia Cáceres quiere irse en armonía, sin hacer ruido y valorando de manera positiva su experiencia política, pero cuando se le pregunta por el actual estado de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es clara: «La ciudad no tiene proyecto. El ayuntamiento por dentro carece de gestión, que es lo que hace falta., es un caos. Carece de personal, muchos concursos en nulidad, no se le paga a los proveedores, etc. Lo que echo de menos es un proyecto de ciudad a corto, medio y largo plazo, venga quien venga. Ahora compruebo cómo Carolina Darias parece que le hace oposición a Augusto Hidalgo, improvisando con los programas, algo que no debe suceder», comenta.