Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Flo Heiza y Julia Crespo dialogan con Minerva Alonso.
Flo Heiza y Julia Crespo dialogan con Minerva Alonso. Cober
Las Palmas de Gran Canaria

Kokoro Céramica recibe el respaldo del Cabildo en su apuesta artesana

El espacio creativo ubicado en la capitalina calle de Obispo Rabadán es una creación de Flo Heize y Julia Crespo, ambas en la FEDAC

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 21 de noviembre 2025, 08:36

Comenta

La consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, visitó Kokoro Cerámica, un taller joven y dinámico creado por las artesanas Flo Heize y Julia Crespo, ambas registradas en FEDAC. El proyecto, que abrió sus puertas el pasado 7 de marzo, nace con la voluntad de ofrecer un espacio donde crear, aprender y compartir en un ambiente relajado, acogedor y profundamente vinculado a la sensibilidad del oficio.

El nombre del taller, Kokoro, alude al corazón, la mente, el alma y los sentimientos, cuatro elementos que definen la manera en que sus impulsoras entienden la cerámica. Ese enfoque atraviesa todo el proyecto: desde las clases que imparten hasta la filosofía que acompaña cada pieza, concebida como un objeto con identidad y «con alma».

Durante el recorrido, la consejera pudo conocer las distintas actividades que se desarrollan en el espacio. Kokoro Cerámica combina formación para principiantes, clases de perfeccionamiento para quienes ya se han iniciado en el barro y un área de trabajo colaborativo donde ceramistas con experiencia pueden desarrollar sus proyectos utilizando las herramientas e instalaciones del taller. Además, el espacio alberga una tienda que reúne piezas originales de ambas artesanas, obras creadas íntegramente a mano y con un sello personal muy marcado, junto con una selección de materiales especializados —desde barros hasta esmaltes y herramientas— pensados para dar servicio a otros creadores.

El taller, además, forma parte de la red de espacios visitables de la FEDAC a través de su aplicación, lo que permite acercar la artesanía a residentes en la isla y visitantes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un experto de la Aemet advierte del giro radical en Canarias: ocurre este domingo
  2. 2 Salvaje agresión a una menor en La Palma: un nuevo caso de abusos grabado en vídeo
  3. 3 El Ayuntamiento ordena el cierre de una discoteca del Puerto por ruidos y seguridad
  4. 4 Hiperdino tira la casa por la ventana en este Black Friday
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6 Los pensionistas canarios recibirán la paga extra de Navidad en esta fecha
  7. 7 Conduce bajo los efectos de la droga y se marcha por no disponer la Policía Local de habilitación para la prueba
  8. 8 Detienen a un hombre por talar y podar varias palmeras canarias sin autorización en Vecindario
  9. 9 Acepta dos años de cárcel tras sustraer 450.000 euros del bar La Madrileña y de la vivienda de los dueños tras hacer una copia de las llaves
  10. 10 Principio de acuerdo para corregir el carril bici del Barranquillo Don Zoilo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Kokoro Céramica recibe el respaldo del Cabildo en su apuesta artesana