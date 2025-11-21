Kokoro Céramica recibe el respaldo del Cabildo en su apuesta artesana

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 21 de noviembre 2025, 08:36 Comenta Compartir

La consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, visitó Kokoro Cerámica, un taller joven y dinámico creado por las artesanas Flo Heize y Julia Crespo, ambas registradas en FEDAC. El proyecto, que abrió sus puertas el pasado 7 de marzo, nace con la voluntad de ofrecer un espacio donde crear, aprender y compartir en un ambiente relajado, acogedor y profundamente vinculado a la sensibilidad del oficio.

El nombre del taller, Kokoro, alude al corazón, la mente, el alma y los sentimientos, cuatro elementos que definen la manera en que sus impulsoras entienden la cerámica. Ese enfoque atraviesa todo el proyecto: desde las clases que imparten hasta la filosofía que acompaña cada pieza, concebida como un objeto con identidad y «con alma».

Durante el recorrido, la consejera pudo conocer las distintas actividades que se desarrollan en el espacio. Kokoro Cerámica combina formación para principiantes, clases de perfeccionamiento para quienes ya se han iniciado en el barro y un área de trabajo colaborativo donde ceramistas con experiencia pueden desarrollar sus proyectos utilizando las herramientas e instalaciones del taller. Además, el espacio alberga una tienda que reúne piezas originales de ambas artesanas, obras creadas íntegramente a mano y con un sello personal muy marcado, junto con una selección de materiales especializados —desde barros hasta esmaltes y herramientas— pensados para dar servicio a otros creadores.

El taller, además, forma parte de la red de espacios visitables de la FEDAC a través de su aplicación, lo que permite acercar la artesanía a residentes en la isla y visitantes.