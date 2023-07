Será juzgado por hacerse pasar por médico y estafar prometiendo vientres de alquiler

La Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará a un enfermero grancanario que, según las acusaciones, se hacía pasar por ginecólogo y propietario de una clínica especializada en gestación subrogada para ofrecer a parejas un servicio de vientres de alquiler en países donde teóricamente era legal esta práctica. Alexis Ricardo M.D., que es como se llama, trabajaba como matrón en el hospital Materno Infantil y estafó, al menos y según el procedimiento judicial, a dos parejas que le pagaron más de 91.000 euros por este servicio que jamás ejecutó, aunque la lista inicial de perjudicados ascendió a diez personas. En concreto, denunciaron cinco parejas gays que contrataron sus servicios, aunque solo dos permanecieron en el procedimiento hasta la próxima vista oral.

Se trata de un caso que estaba residenciado en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria y que nació tras la primera denuncia presentada en 2017 por una de las dos parejas que irán a juicio.

Los hechos se centran en la presunta práctica delictiva del matrón Alexis Ricardo M.D., que además tenía una especie de clínica privada en la capital grancanaria llamada Your Surrogacy.

Según las acusaciones, el acusado se anunció en 2015 en la web http://www.subrogacionglobal.es/ y en otras plataformas como Linkedin, como médico, ginecólogo y director general de la entidad, ocultando que «en realidad, carecía de dichas titulaciones», sostienen las acusaciones.

En estos anuncios, el falso ginecólogo explicaba que Your Surrogacy contaba con un equipo multidisciplinar constituido por abogados, médicos, psicólogos, traductores y gestores personales, destinada al 100% a programas de gestación subrogada internacional en países donde, supuestamente, estaba legalmente regulada, una actividad que en España no es legal. Entre los países que decía trabajar estaba Rusia, un estado en el que no se permitían los vientres de alquiler con parejas homosexuales.

Gracias a esa publicidad, Alexis Ricardo M.D. recibió propuestas de parejas canarias y otras que venían desde la península, todas gays, que buscaban la posibilidad de ser padres.

En concreto, los primeros denunciantes hablaron con el matrón y éste les planteó el procedimiento que debían seguir. Al estar conformes, firmaron el 26 de mayo de 2015 un contrato de prestación de servicios con el acusado. En el documento, Alexis Ricardo M.D. se comprometía al «asesoramiento, supervisión y seguimiento de todo el proceso de fecundación y gestación en el país de destino» por 57.500 euros de los que los afectados abonaron un primer pago de 31.500.

Ya en julio de 2015, los denunciantes siguieron las instrucciones del acusado y viajaron hasta Rusia para iniciar el proceso. Se encontraron en Kaliningrado y éste les condujo a una clínica llamada Genom+ en la que uno de los miembros de la pareja depositó su semen para fecundar al supuesto vientre de alquiler.

59.953 euros Esta cantidad se la apropió el acusado de las dos parejas denunciantes. Se enfrenta a cargos por estafa, presentación en juicio de documento falso y falsedad en documento oficial. La Fiscalía y dos acusaciones particulares La fiscal Teseida García acusa a Alexis Ricardo M.D. solo por falsedad en documento oficial por particular y pide año y medio de cárcel y 1.800 euros de multa. Una acusación particular le imputa tres delitos que suman seis años y tres meses, 13.500 de multa, 59.953 de responsabilidad civil y 7.500 por daños morales. Por último, la otra acusación también entiende que hay tres delitos e interesa cuatro años y dos meses, 5.400 euros de multa y 31.500 de responsabilidad civil.

Al abandonar el centro hospitalario, el acusado advirtió –afirma la acusación– «que cualquier información sobre el proceso de gestación deberían solicitarla a él, y no a la clínica directamente», alegando que su contrato con Genom+ «exigía que fuese él el receptor exclusivo de la información». Ya de regreso a España, los denunciantes le preguntaron al matrón «por el resultado del proceso» hasta que les informó de un «supuesto embarazo de la gestante». También les detalló la «obligación que tenían» de afrontar el segundo pago de 26.000 euros acordado. Ante la exigencia de la pareja de ver los informes médicos que acreditasen el embarazo de la gestante antes de pagar el resto del dinero, el acusado alegó «un supuesto aborto» y les dijo que era estrictamente necesario «reiniciar el proceso» previo pago de otros 31.500 euros.

Nuevamente, los denunciantes le volvieron a pedir la documentación médica que acreditase el embarazo y posterior aborto y el falso ginecólogo no les entregó ni mostró nada.

Incluso, terminó no contestando «a los diferentes requerimientos» que le formuló la pareja y acabó quedándose con los 31.500 euros que les entregaron.

Otro calvario

La otra pareja que formula acusación vivió una experiencia similar a la anterior.

Tras ver la web de la clínica, se pusieron en contacto con Alexis Ricardo M.D. quien les explicó que el proceso de gestación subrogada se llevaría a cabo fuera de nuestro país, en concreto en Tailandia, México o Rusia.

Inicialmente, les abonaron el 25 de abril de 2021 la cantidad de 10.165 euros y, posteriormente, dos transferencias más de 7.500 euros cada una para realizar la subrogación en Tailandia.

El acusado les dijo más tarde que «existía un problema con este último país» y les devolvió íntegramente el dinero, pero a su vez les propuso una nueva gestación en México. Aceptaron el cambio y por ello hicieron varias transferencias por valor de 28.000 dólares en octubre de 2021.

Tras requerirle en varias ocasiones para que les dieran detalles de la subrogación, el matrón nunca les entregó, por ejemplo, las facturas de la notaría de México. Primero les dijo que «en dicho país no enviaban nada», para posteriormente manifestar que «creía que lo estaban engañando y que mejor sería irse a otro país», aunque anteriormente les había dicho que «el dinero se había perdido».

El 2 de diciembre, el acusado volvió a plantear a esta senda pareja de afectados una subrogación en Rusia y, nuevamente engañados, les hicieron otra transferencia de 17.976 euros y, posteriormente, otra de 3.400 euros por lo que llamó fase 2, es decir, «una vez confirmado el supuesto embarazo», reza la acusación.

Tras pagar todo este dinero, los acusados se trasladaron a Rusia «con la finalidad de iniciar el proceso». Depositaron su esperma en una clínica y, unos meses después, Alexis Ricardo M.D. les dijo que «no había sido efectivo el primer intento». Contó tiempo después que se había fecundado otro óvulo «con éxito» y que había una gestante, un hecho que «lleno de satisfacción» a los denunciantes.

Pero, tras tres meses, el falso doctor relató que «a consecuencia de unos problemas, había que interrumpir el embarazo», todo ello sin proporcionar «documento o prueba alguna de ello».

Tras el paso del tiempo, la abogada del procesado les ofreció 14.376 euros cuando ya sabía que lo iban a denunciar, pero no se formalizó el acuerdo puesto que, según esta parte, el procesado «únicamente quería ganar tiempo».

Prisión, multas e indemnización

Alexis Ricardo M.D. será juzgado por tres delitos: estafa y presentación en juicio de documento falso, como sostienen las dos acusaciones particulares, y falsedad en documento oficial, como también añade la Fiscalía.

Aunque aún la vista no está señalada, el acusado se enfrenta a penas que van desde el año y medio a los seis tres meses de prisión, el pago de 91.453 euros de responsabilidad civil, cuantiosas multas y una indemnización por daños morales.