A juicio por llevarse 100.000 euros de la comunidad vecinal La Fiscalía interesa para las dos personas que llevaban la administración del patrimonio de los Apartamentos Australia tres años de prisión

Imagen de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Las Palmas de Gran Canaria.

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 23 de noviembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha elevado un escrito de acusación contra dos personas, que responden a las siglas de M.G.L.L. y A.M.T.F., por un presunto delito de apropiación indebida agravada cometido entre 2008 y 2011 cuando ambos administraban la comunidad de propietarios del complejo Apartamentos Australia, situado en la avenida Alféreces Provisionales, en Playa del Inglés en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana.

La causa, instruida por el Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana, se celebrará este martes a las 10.00 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Según manifiesta la Fiscalía en su escrito, M.G.L.L. era la presidenta desde el año 2006 de la comunidad de propietarios del complejo Apartamentos Australia y A.M.T.F. estaba en calidad de administrador y encargado de la contabilidad de esta desde el año 2008. Los acusados actuaron entre el año 2008 y 2011 «en ejecución de un plan preconcebido y de común acuerdo».

El Ministerio Fiscal explica que «lejos de cumplir con su obligación de administrar el patrimonio de la comunidad de propietarios» con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito, dispusieron del capital de esta «en beneficio propio», haciendo suyo el importe obtenido mediante múltiples operaciones bancarias, con el «consiguiente perjuicio» para la comunidad de propietarios disponiendo de los fondos de la comunidad en beneficio propio.

El Ministerio Público detalla que, entre ambas cuentas bancarias de las que M.G.L.L. tenía firma autorizada, se habrían sustraído más de 107.000 euros mediante la emisión de 39 cheques y tres pagarés cobrados por la propia acusada; pagos indebidos por valor de 44.844 euros; abonos de salarios de empresas vinculadas al acusado A.M.T.F. y facturaciones improcedentes de sociedades administradas por ambos.

La Fiscalía considera los hechos son constitutivos de un presunto delito de apropiación indebida agravada y solicita para cada uno tres años y tres meses de prisión, además de ocho meses de multa y la inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante la condena.

Esta parte apunta que el procedimiento ha estado paralizado, sin causa imputable a los encausados, en los períodos siguientes: desde el 21 de octubre de 2015 hasta el 23 de mayo de 2016 y desde el 6 de octubre de 2020 hasta el 15 de junio de 2021.

En materia de responsabilidad civil, el Ministerio Público interesa que los encausados indemnicen de forma conjunta y solidaria a la comunidad de propietarios con 107.736,10 euros.

