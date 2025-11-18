A juicio por introducir coca y hachís en Lanzarote: el valor de la droga incautada alcanza los 600.000 euros Se sentarán en el banquillo seis acusados | La operación se desarrolló entre septiembre de 2023 y mayo de 2024

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Martes, 18 de noviembre 2025, 06:30 Comenta Compartir

La Fiscalía Provincial de Las Palmas solicita hasta ocho años de prisión para seis personas acusadas de integrar una red dedicada a introducir grandes cantidades de hachís y cocaína en Lanzarote, utilizando embarcaciones neumáticas y vehículos para su posterior almacenaje y distribución.

El Ministerio Fiscal elevó un escrito de acusación contra estas personas –que responden a las siglas de A.L.E., E.F.D., A.T.F.O., A.F.B.D., J.C.B.R. y B.E.– en el que pide penas que van desde los dos a los ocho años de cárcel, además del pago de multas de hasta un millón de euros.

A.L.E. está en prisión provisional desde el 1 de marzo de 2024 por esta causa. La Fiscalía ha solicitado el decomiso de la droga, vehículos, dinero y demás efectos intervenidos, así como su destrucción.

El juicio, tramitado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife, se celebrará este jueves a las 09.30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Los hechos

Según el escrito de acusación, los acusados A.L.E., E.F.D., A.T.F.O., actuaban «con evidente ánimo de atentar contra la salud individual y colectiva», introduciendo sustancias estupefacientes a través de embarcaciones neumáticas en la localidad de Órzola, Lanzarote. La operación se desarrolló entre septiembre de 2023 y mayo de 2024, en el marco de una investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife, que fue quien el 27 de febrero de 2024 acordó la primera entrada y registro de diferentes inmuebles y vehículos.

La madrugada del 9 de enero de 2024, los tres encausados presuntamente recogieron droga en la playa de La Cantería, en la localidad de Órzola en el municipio lanzaroteño de Haría y la trasladaron en dos vehículos –uno de ellos propiedad de A.L.E. y otro de E.F.D.– hasta un domicilio de Arrecife, donde residía A.L.E. y donde la guardaron para su posterior distribución.

El 9 de mayo de 2024 se localizó en un garaje de Arrecife un nuevo alijo de hachís de 55 kilos y un valor de 107.942 euros, en el interior de un vehículo propiedad de uno de los acusados.

En las inspecciones se incautaron alrededor de 312 kilos de hachís y uno de cocaína. La Fiscalía sostiene que las sustancias estaban destinadas a la venta ilícita y habrían alcanzado un valor de mercado de más de 600.000 euros.

A raíz de estas investigaciones, el 20 y el 28 de mayo de 2024 se acordó la entrada en tres viviendas más donde encontraron alrededor de 9 kilos de hachís y uno de cocaína. Los tres propietarios de las viviendas (A.F.B.D., J.C.B.R. y B.E.) fueron también encausados. En el transcurso de las operaciones se intervinieron una embarcación neumática tipo zodiac y cinco vehículos.

El Ministerio Público interesa para A.L.E., E.F.D. y A.T.F.O. penas de ocho años de prisión y multas de un millón de euros cada uno por un presunto delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud.

Para A.F.B.D. solicita cuatro años de prisión y una multa de 9.000 euros; para J.C.B.R., dos años de prisión y una multa de 700 euros; y para B.E., cuatro años y cinco meses de prisión, además de una sanción de 20.000 euros. Todos los acusados afrontan también la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.