A juicio un hombre por producir, archivar y almacenar más de 290 imágenes de menores en su móvil La Fiscalía Provincial de Las Palmas solicita para el acusado, que se encuentra en prisión preventiva por esta causa, una condena de 14 años de prisión

En la imagen, la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:29

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará a un hombre acusado delitos de explotación sexual infantil, tras una investigación que lo señala como presunto responsable de almacenar, producir y compartir material pornográfico de menores a través de redes sociales.

La Fiscalía Provincial ha elevado un escrito de acusación contra el encausado -identificado con las siglas J.M.S.B.- en el que solicita para él una condena de 14 años de prisión. También interesa la privación de la patria potestad durante 10 años, la inhabilitación especial para trabajar en cualquier actividad que implique contacto con menores durante 15 años y la medida de libertad vigilada durante nueve años. También pide el decomiso de los dispositivos electrónicos y sus respectivos accesorios.

El juicio de este caso -tramitado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Puerto del Rosario (Fuerteventura)- está previsto que se celebre este jueves a las 9.30 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas. El acusado lleva desde el 22 de marzo de 2024 en prisión preventiva por esta causa.

Los hechos

Según el Ministerio Público, entre octubre y noviembre de 2023, el acusado, a través de su perfil de Telegram 'Astecajaja', habría solicitado y compartido archivos de vídeo de menores de muy corta edad en situaciones de carácter sexual con otro usuario. «En su gran mayoría eran bebés, cuya edad podría comprender hasta los 4 años y en el que se reflejan gestos evidentes de dolor, llantos y gritos, entre otros», señala el escrito.

Durante el registro en su domicilio de Gran Tarajal (Tuineje), los agentes localizaron en un teléfono móvil un total de 290 imágenes de menores «posando desnudos y manteniendo relaciones sexuales con personas mayores de edad». El Ministerio Fiscal añade que J.M.S.B. hizo a su posar a su propia hija, de 8 años, desnuda y en ropa interior en la bañera para su «satisfacción sexual y la de terceros». También envió fotos de índole no sexual de su otra hija, de 10 años.

En una tableta encontraron 31 fotografías y cuatro vídeos de «extrema gravedad» en el que se aprecia a menores realizando actos de naturaleza sexual con personas mayores de edad.

«El acusado realizaba tales actos movidos por su atracción sexual hacia los menores de edad», sentencia la Fiscalía. El Ministerio Público considera que estos actos constituyen dos delitos relativos a la explotación sexual y corrupción de menores, recogidos en el artículo 189 del Código Penal.