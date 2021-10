El juez obliga a debatir dos mociones del PP

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 ha anulado la resolución municipal de noviembre del año pasado por la que se dictaminó la exclusión de dos mociones del Partido Popular del orden del día del plano de ese mes. La sentencia, contra la que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha anunciado ya la presentación de un recurso, condena a la ciudad al pago de las costas procesales.

El juicio se articuló en torno al recurso que presentaron el PP y su portavoz municipal, Pepa Luzardo, contra la prohibición de debatir dos mociones en pleno que trataban de propiciar el inicio de un proceso de negociación con los 187 trabajadores despedidos del servicio municipal de Limpieza.

El Consistorio justificó la exclusión de las dos mociones en que el asunto estaba pendiente de sentencia -el despido colectivo ha llegado al Tribunal Supremo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias determinara que la regulación de empleo había sido improcedente- y por una supuesta falta de competencia del Pleno para decidir sobre este asunto.

La jueza María Olimpia del Rosario Palenzuela basa su sentencia en las determinaciones del Ministerio Fiscal. «El hecho de que la sentencia referida a los trabajadores del servicio de Limpieza no sea firme, no impide que las consecuencias de la misma puedan ser examinadas y debatidas por el pleno», determina, «como tampoco que dicho órgano no sea competente para decidir sobre una posible negociación entre las partes, teniendo en cuenta que el Pleno, formado por el alcalde y todos los concejales de la corporación, constituye el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal, por lo que resulta ser el órgano más indicado para debatir sobre una cuestión que afecta a gran cantidad de ciudadanos y con unas evidentes consecuencias económicas para la Administración».

La sentencia obliga al Ayuntamiento a incluir las dos mociones rechazadas «en el orden del día (del pleno) más inmediato a la declaración de firmeza de esta sentencia». Como el Consistorio va a recurrirla, su inclusión no se producirá en la sesión plenaria del próximo 30. Lo que sí se producirá ese día es una nueva concentración del colectivo de los 187 despedidos de Limpieza en la plaza de Santa Ana para exigir su readmisión en la plantilla.

El grupo municipal de gobierno insistió ayer en el argumento de que «la secretaria general del pleno no integró ambas mociones porque su contenido trata de un procedimiento judicial en curso».

Por su lado, la portavoz municipal del PP mostraba su satisfacción por esta sentencia. «Querían ocultar el despido de los 187 trabajadores», dijo Luzardo, «el ridículo del alcalde, Augusto Hidalgo, ha sido espantoso». En una nota de prensa distribuida entre los medios, la concejala asegura que «la izquierda pretende silenciar la realidad que vive nuestro municipio y que los ciudadanos solo vean los vídeos complacientes de autopromoción del alcalde socialista Augusto Hidalgo. Por eso seguiremos trabajando como primera fuerza de la oposición para sacar a la luz las consecuencias de una gestión socialista agotada y perjudicial para la ciudad, que está al borde de los 50.0000 parados».

El PP anunció que también se ha recurrido la exclusión de otra moción relativa al cheque escolar en las escuelas infantiles municipales.

Además, criticó las trabas que se están poniendo por parte del grupo municipal de gobierno a la labor de fiscalización que tiene encomendada la oposición. En este sentido, Pepa Luzardo informó de que ya ha solicitado la mediación del Comisionado de Transparencia de Canarias para obtener información sobre contratos en Promoción o los proyectos del plan 'Next Generation'.