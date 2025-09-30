Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una triple colisión colapsa la GC-1 a la altura de Marpequeña, Telde
La Ciudad de la Justicia de Las Palmas, en una imagen de archivo. Juan Carlos Alonso

Jueces de violencia sobre la Mujer de Canarias avisan del colapso ante las nuevas competencias en delitos sexuales: «Es inasumible»

Los Juzgados de esta sección asumen los delitos sexuales cometidos fuera del ámbito de la pareja o expareja desde este viernes pero lo hacen sin que se haya producido «un aumento del número de jueces y juezas»

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:45

Jueces especializados en violencia de género de toda España han avisado de que este viernes los Juzgados de Violencia sobre la Mujer pasan a asumir también la competencia para conocer de los delitos sexuales fuera de la pareja o expareja, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, matrimonios forzados y mutilación genital femenina, pero lo hacen sin que se haya producido «un aumento del número de jueces y juezas».

«La realidad es que en la mayoría de los partidos judiciales no se han adaptado las sedes para poder llevar a cabo esa labor en unas mínimas condiciones de dignidad y confort para las mujeres y sus hijos e hijas», apuntan en un comunicado que firman 108 magistrados y magistradas de todo el país, incluido de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

El comunicado está firmado por magistrados y magistradas de Canarias como María Auxiliadora Díaz Velázquez, Violencia 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Simón Rodríguez, Violencia 3 de Las Palmas de Gran Canaria y Luis Ocaña García, de Violencia 1 de Las Palmas de Gran Canaria. También por Alicia Casañas Cabrera, Violencia 2 de Santa Cruz de Tenerife y Emilia Salto Menéndez, de Violencia 1 de Santa Cruz de Tenerife.

El pasado 8 de marzo de 2025, estos magistrados emitieron un comunicado con objeto de trasladar a la ciudadanía las «nefastas» consecuencias que ello iba a suponer en unos órganos «sobrecargados» desde hace años. Ante ese comunicado, se aseguró que se iban a crear «un 50% más de plazas destinadas a las secciones de Violencia sobre la Mujer».

«Pero la realidad es muy distinta. No sólo no se ha creado ese 50% de plazas prometido - en la mayoría de los partidos judiciales nada se crea-, sino que a día de hoy ni siquiera se han dotado a los Juzgados de los refuerzos que también se prometieron hasta que se crearan esas plazas, el 1 de enero de 2026», indican en el comunicado.

«No han aumentado los servicios auxiliares que nos permitan llevar a cabo nuestra labor, con más forenses, más personal en los órganos judiciales y en las oficinas de atención a las víctimas, así como en el servicio de asistencia jurídica», sostienen.

Asimismo afirman que esta vez no podrán abarcar todo lo que se avecina porque es «inasumible». «No podremos seguir realizando nuestra labor a costa de nuestro sacrificio personal, porque ni siquiera eso será suficiente», finalizan el comunicado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un cuarto detenido por el asesinato a tiros en Telde
  2. 2 Guaguas pone sus ojos en el Tívoli: quiere comprarlo por 5 millones para instalar las nuevas cocheras
  3. 3 El «nuevo pelotazo turístico» de Fuerteventura se llama Rosa del Lago, de 2.504 camas
  4. 4 La Aemet mantiene la calma en Canarias antes del golpe de los 34 grados
  5. 5 Una joven de 20 años muere atropellada por el tranvía en la capital tinerfeña
  6. 6 El nuevo deslinde de Costas entre Gando y Guayadeque, una «catástrofe» para El Burrero
  7. 7 Fly Play, la aerolínea que cesa sus operaciones y cancela sus vuelos estaba en Canarias
  8. 8 A juicio por presuntamente abusar sexualmente de una menor en Las Palmas de Gran Canaria: «Estoy enamorado de ti»
  9. 9 Los altos cargos del Gobierno de Canarias desvelan el dinero que tienen en el banco y algunos no superan los 1.600 euros
  10. 10 El duelo de una familia de calderones en Gran Canaria: portaban a su cría muerta en la boca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Jueces de violencia sobre la Mujer de Canarias avisan del colapso ante las nuevas competencias en delitos sexuales: «Es inasumible»

Jueces de violencia sobre la Mujer de Canarias avisan del colapso ante las nuevas competencias en delitos sexuales: «Es inasumible»