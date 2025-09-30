Jueces de violencia sobre la Mujer de Canarias avisan del colapso ante las nuevas competencias en delitos sexuales: «Es inasumible» Los Juzgados de esta sección asumen los delitos sexuales cometidos fuera del ámbito de la pareja o expareja desde este viernes pero lo hacen sin que se haya producido «un aumento del número de jueces y juezas»

Jueces especializados en violencia de género de toda España han avisado de que este viernes los Juzgados de Violencia sobre la Mujer pasan a asumir también la competencia para conocer de los delitos sexuales fuera de la pareja o expareja, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, matrimonios forzados y mutilación genital femenina, pero lo hacen sin que se haya producido «un aumento del número de jueces y juezas».

«La realidad es que en la mayoría de los partidos judiciales no se han adaptado las sedes para poder llevar a cabo esa labor en unas mínimas condiciones de dignidad y confort para las mujeres y sus hijos e hijas», apuntan en un comunicado que firman 108 magistrados y magistradas de todo el país, incluido de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

El comunicado está firmado por magistrados y magistradas de Canarias como María Auxiliadora Díaz Velázquez, Violencia 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Simón Rodríguez, Violencia 3 de Las Palmas de Gran Canaria y Luis Ocaña García, de Violencia 1 de Las Palmas de Gran Canaria. También por Alicia Casañas Cabrera, Violencia 2 de Santa Cruz de Tenerife y Emilia Salto Menéndez, de Violencia 1 de Santa Cruz de Tenerife.

El pasado 8 de marzo de 2025, estos magistrados emitieron un comunicado con objeto de trasladar a la ciudadanía las «nefastas» consecuencias que ello iba a suponer en unos órganos «sobrecargados» desde hace años. Ante ese comunicado, se aseguró que se iban a crear «un 50% más de plazas destinadas a las secciones de Violencia sobre la Mujer».

«Pero la realidad es muy distinta. No sólo no se ha creado ese 50% de plazas prometido - en la mayoría de los partidos judiciales nada se crea-, sino que a día de hoy ni siquiera se han dotado a los Juzgados de los refuerzos que también se prometieron hasta que se crearan esas plazas, el 1 de enero de 2026», indican en el comunicado.

«No han aumentado los servicios auxiliares que nos permitan llevar a cabo nuestra labor, con más forenses, más personal en los órganos judiciales y en las oficinas de atención a las víctimas, así como en el servicio de asistencia jurídica», sostienen.

Asimismo afirman que esta vez no podrán abarcar todo lo que se avecina porque es «inasumible». «No podremos seguir realizando nuestra labor a costa de nuestro sacrificio personal, porque ni siquiera eso será suficiente», finalizan el comunicado.