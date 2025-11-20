Juan Avello Formoso, reelegido juez decano de Las Palmas de Gran Canaria El magistrado fue refrendado para el puesto con el voto de 35 de los 53 jueces convocados a votar

Imagen de archivo de Juan Avello Formoso, decano de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas.

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:56 | Actualizado 14:22h. Comenta Compartir

Juan Avello Formoso ha sido reelegido como decano de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Así lo han decidido este jueves los 60 jueces adscritos al partido judicial, que comprende los municipios grancanarios de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida y la Vega de San Mateo.

El que es responsable del Juzgado de Primera Instancia número 2 de la capital grancanaria Juan Avello Formoso resultó refrendado para el puesto con el voto de 35 de los 53 magistrados convocados a votar. Es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura y licenciado en Derecho por la Facultad de Oviedo, el decano de Las Palmas de Gran Canaria ingresó en la carrera judicial en 2001.

Le intentó arrebatar la plaza Belén Sánchez Pérez, asociada a Francisco de Vitoria y titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Las Palmas.

