Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita por dos años
Imagen de archivo de Juan Avello Formoso, decano de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas. Cober

Juan Avello Formoso, reelegido juez decano de Las Palmas de Gran Canaria

El magistrado fue refrendado para el puesto con el voto de 35 de los 53 jueces convocados a votar

Aday Martín Santana

Aday Martín Santana

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:56

Comenta

Juan Avello Formoso ha sido reelegido como decano de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Así lo han decidido este jueves los 60 jueces adscritos al partido judicial, que comprende los municipios grancanarios de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida y la Vega de San Mateo.

El que es responsable del Juzgado de Primera Instancia número 2 de la capital grancanaria Juan Avello Formoso resultó refrendado para el puesto con el voto de 35 de los 53 magistrados convocados a votar. Es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura y licenciado en Derecho por la Facultad de Oviedo, el decano de Las Palmas de Gran Canaria ingresó en la carrera judicial en 2001.

Le intentó arrebatar la plaza Belén Sánchez Pérez, asociada a Francisco de Vitoria y titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Las Palmas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Onalia Bueno llama a la insurrección: pide a los propietarios de viviendas vacacionales que no hagan caso a Turismo
  2. 2 Aparece el cuerpo sin vida de un hombre en la costa de Gáldar, Gran Canaria
  3. 3 Absuelven a Suso Olivares al no quedar acreditado que las relaciones sexuales fueran sin consentimiento
  4. 4 El Ayuntamiento ordena el cierre de una discoteca del Puerto por ruidos y seguridad
  5. 5 El bronco pleno de la basura: una emergencia sanitaria entre acusaciones de machistas, ausentes, ineptos y tránsfugas
  6. 6 Muere el abogado Andrés Fermoso Labra
  7. 7 Antiviolencia propone multas de 600 euros a 10 aficionados de la grada Naciente por consumo de alcohol
  8. 8 El brote de sarampión se expande: 26 casos confirmados en Gran Canaria, Tenerife y La Palma
  9. 9 La Aemet enciende los avisos en Canarias a las puertas del fin de semana por la acumulación de lluvia
  10. 10 La viñeta de Morgan de este jueves 20 de noviembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Juan Avello Formoso, reelegido juez decano de Las Palmas de Gran Canaria

Juan Avello Formoso, reelegido juez decano de Las Palmas de Gran Canaria