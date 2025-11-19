Juan Avello y Belén Sánchez quieren el decanato de los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria Las elecciones serán este jueves | El principal reto será la la entrada a partir del 31 de diciembre del funcionamiento de los nuevos Tribunales de Instancia

Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de noviembre 2025

La Ciudad de la Justicia de Las Palmas tendrá que elegir juez o jueza decana este jueves al cumplir a principio de diciembre Juan Avello Formoso cuatro años al frente del cargo. Avello, que pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura y que es el responsable del Juzgado de Primera Instancia número 2 de la capital grancanaria, se presenta a la reelección. Belén Sánchez Pérez, asociada a Francisco de Vitoria y titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Las Palmas, será quien intente arrebatarle la plaza al actual decano.

Serán 60 jueces de los municipio grancanarios de LasPalmas de Gran Canaria, Santa Brígida y San Mateo los que tendrán que acudir a votar este jueves a su próximo portavoz. La elección de juez decano se realizará mediante votación.

Hasta 24 horas antes de las elecciones es posible presentar candidatura al cargo, aunque por el momento los candidatos confirmados son Juan Avello y Belén Sánchez.

El mayor desafío

Uno de los mayores retos a los que se enfrenta el próximo representante de los jueces de Las Palmas será la entrada a partir del 31 de diciembre del funcionamiento de los nuevos Tribunales de Instancia, que reemplazan a los juzgados actuales y que cambiará toda la estructura judicial y organizativa.

Entre las funciones del decano está la defensa de los jueces ante la Administración, coordinar el trabajo de sus compañeros, supervisar el reparto de asuntos, el uso de las dependencias o el funcionamiento del servicio de guardia. El decanato de la capital grancanaria no pertenece a ningún juzgado y carece de actividad jurisdiccional por lo que se centra en resolver y atender los problemas de los jueces.

