«Que no prometan rascacielos cuando lo que se necesitan son aceras, limpieza, seguridad y que acaben las obras que empiezan». Esa es la reivindicación que hace Miguel Figueroa, presidente del Unión Peña, un club deportivo vinculado desde hace medio siglo a San José, un barrio del Cono Sur de la capital grancanaria para el que reivindica «más atención y cuidados».

«Esto es San José, aquí todo vale», dice tratando de describir la carencia de servicios que presenta el barrio por lo que entiende falta de atención por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Pone a modo de ejemplo de lo que denuncia «la torreta eléctrica» que obliga a que el carril bici que se instaló en una de las aceras del paseo se bifurque. «En lugar de trasladarla, la dejaron en medio del carril, y si pasan dos bicis a la vez no caben», critica.

Otra muestra del abandono al que asegura está sometido San José lo refleja, a su modo de ver, la reposición parcial que se hizo «de 178 bancos». Relata que se retiraron de la vía principal del barrio para instalar el referido carril para bicicletas pero que al término de este proyecto solo volvieron a poner en su lugar «unos pocos bancos, pero de cualquier manera». Hasta el punto de que uno de ellos se sustenta « sobre una piedra».

Critican la falta de poda, la reposicion de los bancos y la bifurcación del carril bici por una torreta. / Cober

Además, añade que en el resto del paseo se limitaron a instalar « una valla» en el limite de la ladera que mira hacia la Vega de San José.

Pero si hay una actuación que critica sobremanera Figueroa es la pista deportiva con la que se ha dotado al barrio y que inauguraron oficialmente, el pasado el 23 de diciembre, el alcalde Augusto Hidalgo y el concejal de Deportes de la corporación capitalina, Aridany Romero.

A su juicio, en este proyecto no se ha priorizado «la seguridad de los niños y niñas» que hacen uso de la cancha. Y es que señala que esta instalación, en la que se invirtió 70.000 euros, no se culminó convenientemente porque no se ha tenido en cuenta que se ubica en el límite de la ladera y no se ha perimetrado esa zona.

Así, advierte del peligro de esta pendiente de «cerca de tres metros» para «los chiquillos» cuando el balón se va fuera.

«Pusieron cuatro alambres y ya están rotos», apunta también sobre el cerramiento metálico que se empleó en la pista y que, de hecho, tuvo que ser reparado a principios del mes de febrero.

Figueroa insiste en que «San José es un barrio fantasma por el abandono que sufre» pues hay residentes que «se están yendo». Y habla del estado de las zonas verdes y de un arbolado que dificulta el paso de peatones y ciclistas.

«Y esto es en la calle principal del barrio, imagina lo que no se ve», apunta respecto a la dejadez que presentan zonas como el parque Don Juan Brito García.