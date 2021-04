José Miguel le dijo a Marcos que se había «confundido» y había «matado» a su abuela

Eran «circunstancias extremas» y atacó a su tío por «temor» a que se levantara

El auto de prisión dictado por el juez instructor sostiene que, a falta de la práctica de más diligencias de investigación», los hechos cometidos por Marcos José L. S. son constitutivos de un presunto delito de homicidio, «sin descartar» una posible calificación futura de los hechos como asesinato.

Para el magistrado Alberto Puebla, el estudiante «reconoció como le clavó el cuchillo a su tío ante el temor de que este se levantara y pudiera agredirle», una versión «coherente con lo que observaron los agentes de policía actuantes que rompieron la puerta de entrada al domicilio y se encontraron con Marcos José, que salía de la casa con los brazos en alto demandando auxilio, y que vieron como José Miguel, que tenía clavado un cuchillo en la espalda, se desvanecía», sostiene en su auto.

Asimismo, lo declarado por el joven resulta «compatible con lo que han manifestado los testigos», todo ello, apunta el magistrado, a la espera de más diligencias de investigación «para confirmar la versión del encausado».

A criterio del juez instructor en su auto de encarcelamiento, «existe un cierto riesgo de ocultamiento» de pruebas por parte de Marcos José y, habida cuenta de la pena que puede imponerse al encausado, «no se puede conjurar de otra forma que con la prisión provisional», en contra del criterio planteado por la defensa del estudiante majorero. Su abogado insistió que Marcos José tenía arraigo en Canarias, que la situación en la que se encontró «en circunstancias extremas», no fue «buscada ni querida por él, que había pedido auxilio a otras personas y a la policía y que si la intervención hubiera sido más inmediata quizás no se hubiera producido la muerte de José Miguel». El magistrado comparte con la defensa «que la situación no fue buscada ni provocada por el encausado», pero sin embargo, determina que «su reacción final, clavando el cuchillo a José Miguel cuando este se encontraba tumbado boca abajo, con los brazos doblados, las palmas de las manos en la nuca y la policía junto a la puerta», le parece «desproporcionada».

Estos hechos condujeron al instructor a imputar de forma indiciaria el delito de homicidio a Marcos José exigiendo, además, «profundizar en la investigación para comprobar su propia versión».