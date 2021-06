Jonathan de Jesús: «Estoy arrepentido de todo esto, quiero pedir perdón a toda la familia» tribunales El acusado de asesinar a su prima Vanessa Santana en Betancuria dijo en su última palabra que aún no se creía lo que había hecho Jonathan de Jesús, al fondo custodiado por agentes de policía, entra en la sala ante la atenta mirada de la madre de Vanessa Santana. / F. J. F. FRANCISCO JOSÉ FAJARDO Las Palmas de Gran Canaria Martes, 8 junio 2021, 02:00

Jonathan de Jesús Robaina -o Lorena como ha pedido que se le llame-, mostró ayer su arrepentimiento por haber acabado con la vida de su prima Vanessa Santana en Betancuria en su turno de última palabra ante el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Las Palmas. «Estoy arrepentido de todo esto, quiero pedir perdón a toda la familia», manifestó el acusado de los delitos de asesinato, agresión sexual y allanamiento de morada.

Jonathan de Jesús quiso dirigirse a la familia de la fallecida y declaró que estaba «arrepentido de todo esto, yo hay muchas veces que no me creo que lo haya hecho», expuso ante la incredulidad de la madre de la víctima, que no pudo contener sus emociones y fue incluso advertida por el magistrado presidente José Luis Goizueta de que debía de tranquilizarse o si no, abandonar la sala.

MÁS DATOS Confesión Las acusaciones dijeron que no hubo esta atenuante porque acusado sabía que estaban investigando y él era uno de los sospechosos. Además, confesó cuando ya había sido descubierto. Agresión Insistieron en que había «una sola autopsia y en la mismas los médicos forenses recalcan hasta la saciedad que hubo agresión sexual con objetos contundentes en vida».

«Todos estos años que han pasado me han parecido como si no fuese real y quiero recuperar a mi prima en paz descanse», añadió Jonathan de Jesús, que dijo que «todo», en relación al crimen que cometió, «fue impulsado por otra persona que me maldecía cosas de ella, me ponía la cabeza como un tambor. Me generaba mucha rabia y por eso, quería pedir perdón a la familia», dijo en su última palabra antes de finalizar la sesión de ayer.

Informes

En la misma, las partes informaron al Tribunal del Jurado sus conclusiones y se reafirmaron en las peticiones de penas expuestas en la sesión anterior. El fiscal Joaquim Soldevilla, junto a la acusación particular ejercida por Raúl Miranda y la acción popular representada por Begoña Santana, pidieron al Jurado un veredicto de culpabilidad por los delitos de asesinato, agresión sexual y allanamiento, con matices entre ellos en lo que se refiere a las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, mientras que Roberto Orive, abogado de la defensa, insistió en que Jonathan de Jesús era culpable de todos los delitos menos de la agresión sexual y que, en su caso, concurría una eximente completa o, en su defecto, incompleta por anomalía psíquica y la atenuante de confesión.

El representante del Ministerio Público, Joaquim Soldevilla expuso ayer que estaba claro que el acusado había cometido un delito de asesinato, agravado con alevosía y ensañamiento «ya que el autor persiguió asegurar que la persona iba a morir sí o sí y que no tendría posibilidad de defenderse. La golpeó con un martillo y su efecto multiplicador era mortal, fue a matar desde el principio y con una violencia extrema atacando zonas vitales de su cuerpo. Además, buscó el sufrimiento innecesario de la víctima hasta matarla», dijo al Jurado.

En lo que se refiere a la agresión sexual, reconoció que al principio de la instrucción no incluyó ese delito «porque tenía dudas», pero a lo largo del juicio modificó su postura. «Descarto el acceso vaginal porque es compatible con una relación consentida, pero la agresión vía anal fue violenta y no consentida», narró convencido. A su juicio, Jonathan de Jesús «usó una violencia extrema y al sufrir eyaculación precoz, utilizó un objeto. Se excitó, es un sádico. Además, estaba viva y lo han confirmado los forenses», determinó el fiscal.

Por último, apuntó que «todos estos hechos, hasta la agresión sexual con introducción de objeto y no de miembro, los pudo haber hecho una mujer. No estamos en los supuestos en los que se pueda aplicar la agravante de género», quiso dejar claro antes de relatar que «Vanessa era una chica buena y para no generar un conflicto familiar, decidió no denunciar en su momento al acusado. Una persona perdió la vida de forma gratuita, cruel y premeditada», destacó.

Tras la sesión de ayer, el presidente ha citado hoy a las partes para hacerles entrega del objeto del veredicto que será sobre el que el Tribunal del Jurado tenga que deliberar para llegar a una conclusión.