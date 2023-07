Israel Reyes deja la dirección del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Israel Reyes, director artístico del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, ha anunciado en sus redes sociales que deja ese cargo y pone fin a una etapa de 18 años.

En su mensaje da las gracias «a todas las personas y a los millones de espectadores que se han sentido cómplices y orgullosos de nuestro trabajo».

Asimismo, dice sentir una «enorme satisfacción» por contribuir a que los carnavales hayan sido declarados Fiesta de Interés Turístico Reguional, Nacional e Internacional.

«Hoy pasamos página, pero no cerramos el libro de Don Carnal». Soy creador y directr de espectáculos y estoy comprometido con la diudad y su desarrollo cultural», añade Israel Reyes.

La marcha de Israel Reyes se produce tras la llegada de Carolina Darias al frente del grupo de gobierno municipal y en una fase de revisión del funcionamiento de la Sociedad de Promoción, que controla las fiestas carnavaleras y que arrastra un agujero millonario.

Carta de agradecimiento

A continuación, se reproduce la carta publicada por Israel Reyes.

«A la atención de la Familia del Carnaval.

Después de 18 años al frente de la dirección artística del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y con la enorme satisfacción de haber contribuido los últimos 15 a que fuera declarado Fiesta de Interés Turístico Regional, Nacional e Internacional, ha llegado el momento de cambiar el ciclo y afrontar nuevos retos creativos fuera de la organización. Quiero compartir esta carta a modo de agradecimiento con todos los que han hecho posible este camino lleno de aprendizaje.

Han sido más de 25 años vinculados a la fiesta de la ciudad. En una primera etapa de la mano de maestros como Francis Suárez, Geni Afonso, Anatol Yanoswky o Hamid Blell, y desde 2005, como director compartiendo proyecto con grandes profesionales del mundo del espectáculo y la cultura, creadoras y artistas de todas las disciplinas que han aportado su experiencia a las dieciocho galas que he dirigido.

Gracias a Montse Colomé, Unai Tellería, Germán G. Arias, y a tantos profesionales de la música, la interpretación, la danza, el diseño, la iluminación y la realización que sería imposible enumerar y que han hecho posible tener al mejor equipo.

Dirigir el Carnaval ha sido para mí un proceso de aprendizaje que hubiera sido imposible sin la ayudade todos los grupos del carnaval; murgas, comparsas, diseñadores, batucadas, personajes, carroceros, grupos de disfraces, maquilladores y drags, a toda mi gra]tud por su apoyo y complicidad de estos años. Gracias a cada una de las asociaciones y federaciones con las que me he sentado durante años a trabajar por el bien de la fiesta, siempre con respeto y admiración por el trabajo que realizan.

Solo puedo agradecer con mayúsculas el cariño y entusiasmo de todas y todos los voluntarios de las galas, figurantes, bailarines, acróbatas, colectivos vecinales, grupos de disfraces y músicos. Y por supuesto al equipo humano de Clapso, encabezado por Begoña Fleitas que durante 20 años ha sido mi gran aliada junto al resto de compañeros, Miguel, Rafa, Cristina, Jose, Fran, María, Hugo, Adae, Chichi, Mingo, José Carlos, Alexia. Mi gratitud a todos aquellos colaboradores que han aportado su talento a un proyecto sin horarios, en una entrega total a esta fiesta que tanto amamos; gracias.

Este ha sido un trabajo realizado junto al equipo de Sociedad de Promoción y las empresas audiovisuales, productoras musicales y de todos los sectores, que han contribuido a que nuestro Carnaval sea un referente entre los profesionales del mundo del espectáculo y la televisión de nuestro país.

Gracias a todos los medios de comunicación, a los analógicos y digitales, a la prensa, radios y televisiones. La cobertura dada al Carnaval y el respeto y cariño mostrado al equipo que trabaja tras la fiesta nos ha impulsado y mo]vado a lo largo de tantos años. Sin duda, la extraordinaria repercusión local, nacional e internacional, así como los estupendos datos de audiencia y la respuestaen redes han allanado el camino para que la fiesta sea hoy la que es.

En este reconocimiento a todos los que nos han acompañado a lo largo del camino no queremos olvidar a los diferentes servicios municipales, a las compañeras de los diferentes departamentos de Promoción de la Ciudad, a los diferentes gerentes que han estado al frente. A todos ellos queremos mostrar nuestro agradecimiento por la ges]ón de un evento de tal magnitud.

Quiero poner en valor el trabajo desarrollado con rigor por Agus`n Diaz gerente en los úl]mos 12 años, que nos permi]ó abordar grandes retos ar`s]cos con responsabilidad y coherencia.

A Inmaculada Medina gracias por el respeto en estos ocho años de trabajo y por tanta generosidad. Su implicación con la fiesta ha marcado un antes y un después.

No puedo dejar pasar la ocasión para agradecer su confianza a los tres concejales de Carnaval anteriores con los que he trabajado, Pepa Luzardo, María Isabel García Bolta y Roque Díaz, y a los alcaldes y alcaldesas de los cuatro mandatos en los que he tenido la responsabilidad de dirigir la fiesta más importante de la ciudad.

Son innumerables las personas, colectivos y empresas que han confiado en nosotros como equipo y como empresa productora, y que han disfrutado de galas y concursos en directo o a través de la televisión. A todas las personas y a los millones de espectadores que se han sentido cómplices y orgullosos de nuestro trabajo, gracias.

He intentado aprender de todos los carnavaleros que entienden la fiesta desde el respeto. Desde los consejos del gran Manolo Vieira, a la confianza y cariño de Xayo, Juanito el pionero o Fernando Méndez, carnavaleros que dejaron una huella imborrable.

Con ese respeto he tenido la suerte de compartir escenario con maestros de la escenografía y la decoración como Alberto Trujillo, Tino Montenegro, Víctor Medina o Miguel Paguel. Y por supuesto, aprender del entusiasmo de los más jóvenes como el equipo de XHOXB, Carlos Santos y Sergion Macías.

Seguro que me dejo cientos de nombres de diseñadoras, diseñadores gráficos, fotógrafos, artistas, Dj´s, orquestas, cantantes, presentadores, periodistas, productores, técnicos, patrocinadores, funcionarios, y, además, sería imposible poner nombre a los miles de mascaritas y ciudadanos que han aportado su alegría para que la fiesta saliera adelante cada año.

La fiesta es un retrato de la ciudad, siempre en constante evolución, siempre viva a pesar de las dificultades y de los cambios. Hoy pasamos página, pero no cerramos el libro de Don Carnal. Soy creador y director de espectáculos y estoy comprometido con la ciudad y su desarrollo cultural. Estaremos por aquí, seguiremos generando proyectos, soñando, porque somos parte de la historia del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y esa satisfacción no tiene precio.

Gracias por todo lo compartido«.