Directo Dreamland Gran Canaria - Unicaja: El Granca se duerme en el tercer cuarto en el Arena (56-61)
Recreación de la batalla naval en el Castillo de la Luz.
Recreación de la batalla naval en el Castillo de la Luz.

La Isleta tumbó a Drake

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 11 de octubre 2025, 19:41

Las fiestas de La Naval lucen este sábado de manera especial con la recreación de la batalla naval que este año estrena dos grandes maquetas que representan al Castillo de la Luz y el barco del navegante inglés Francis Drake, los dos protagonistas del intento frustrado de ataque inglés de 1595.

La jornada terminará con el traslado de la Llama que dio origen al nombre de La Luz, desde el antiguo límite parroquial (Viejo Campo España) hasta la parroquia matriz y la posterior procesión de Nuestra Señora de La Luz por La Isleta, cargada a hombros por el grupo de cargadores de la Virgen.

