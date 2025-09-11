La inversión en Las Palmas de Gran Canaria se queda en un 5% hasta junio: el segundo nivel más bajo desde 2020 El retraso en la aprobación del presupuesto lastra los niveles de utilización de los fondos públicos por parte del Ayuntamiento

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El nivel inversor del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cayó a un 4,89% en el primer semestre. De los 135,19 millones de euros que el Consistorio había presupuestado en los capítulos de Inversiones Reales y Transferencias de Capital para todo el año, hasta el 30 de junio solo se había reconocido obligaciones de pago por 6,6 millones de euros.

Pese a disponer de la segunda mayor bolsa de dinero para invertir en la ciudad en los últimos seis años, el nivel de ejecución presupuestaria es el segundo más bajo desde 2020. Solo está por delante del 3,98% que se consiguió en el segundo trimestre del ejercicio de 2023.

Lógicamente, cuanto más fondos tienen los capítulos de inversión, más complicado resulta obtener niveles altos de ejecución, puesto que esto exige un nivel de gestión mayor. Sin embargo, el año 2024, el más parecido al actual, presenta un comportamiento diferente: con más dinero disponible (145,95 millones de euros), logró reconocer el pago de 11,44 millones de euros, casi el doble que en 2025.

Diferencias por años

En la comparativa realizada en el periodo 2020-2025, el nivel de ejecución es el que sigue: en 2020 alcanzó un 6,36%; en 2021, un 11,66%; en 2022, un 8,57%; en 2023, un 3,98%; en 2024, un 7,83%; y en 2025, un 4,89%.

En cuanto a las obligaciones reconocidas, la evolución es esta: 5,85 millones de euros en 2020; 10,81 millones en 2021; 8,52 millones en 2022; 3,82 millones en 2023; 11,44 de euros, en 2024; y 6,61 millones de euros, en 2025.

En resumen, en materia de inversiones, hasta el primer semestre del año, el ejercicio de 2025 se situado como el cuarto más bajo desde 2020 en cuanto a disposición real de efectivo, y el segundo peor, en lo referido al porcentaje de ejecución.

Desde el grupo de gobierno se atribuye este nivel de ejecución a la tardanza en la aprobación del presupuesto municipal, que entró en vigor en abril, pero se asegura que ahora están subiendo ya los porcentajes de materialización de los capítulos 6 y 7.

Más ingresos que gastos

El Ayuntamiento dio cuenta este miércoles del nivel de ejecución presupuestaria del segundo trimestre. En materia de ingresos, de los 551,1 millones de euros previstos ya ha contabilizado los derechos de cobro de 170,07 millones de euros (casi un 31%); y en el apartado de gastos, de los 550,76 millones presupuestados, ya ha reconocido en obligaciones de pago unos 119,79 millones de euros (casi un 22%).

En este sentido, el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, aseguró que el nivel de gasto actual del presupuesto general es el tercero mayor desde 2019. En efecto, los casi 120 millones de obligaciones reconocidas en el primer semestre de 2025 solo se ven superados por los 143 de 2024 y los 137 de 2021. En cambio, supera los niveles de 2019 (109 millones), de 2020 (110 millones), de 2022 (118 millones) y de 2023 (103 millones).

El edil recordó que «tampoco es tan esencial la ejecución en el segundo trimestre» ya que la lógica de las obras y de la facturación suele recargar los pagos en los últimos meses del año. «Es verdad que hay que estar encima para ejecutar lo máximo posible, pero estamos a la mitad de la partida», indicó Spínola.

Además, hay que tener en cuenta que en 2025 también se aplica la regla de gasto, con lo que el límite máximo de uso rondará los 382 millones de euros, pese a que el presupuesto total es de casi 521 millones de euros. En el año 2024, por ejemplo, de los 516 millones que componían el presupuesto de gasto, se fijó el límite en 370 millones y el gasto efectivo fue de 369,01 millones de euros.

Respecto a las líneas generales del presupuesto del próximo año, Spínola detalló que las inversiones incluidas en el capítulo 7 tendrán una reducción de unos 25 millones de euros respecto a la previsión de la anualidad de 2025 incluida en el plan presupuestario a medio plazo.

Críticas del PP

Desde el Partido Popular (PP), el concejal Diego López-Galán mostró su preocupación por la baja ejecución presupuestaria. «Sabemos que a final de año se suele incrementar, pero estamos en un 21,75% mientras que en ciudades como Zaragoza están en el 42,83% y en Santa Cruz de Tenerife, en un 35%», indicó.

« Los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria tienen que darse cuenta de que la baja ejecución presupuestaria es un problema que les afecta porque incumbe a las sus inversiones, a los gastos en bienestar social, en educación, etcétera y, por tanto, es importante que la ejecución del presupuesto se haga correctamente, porque si no, vamos para atrás», añadió el edil del PP.

Ampliar Obra en El Sebadal. Juan Carlos Alonso La AIReF detecta riesgo de incumplimiento de la regla de gasto La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) emitió en julio un informe sobre la regla de gasto de las corporaciones locales en el que situó a Las Palmas de Gran Canaria en un riesgo de incumplimiento de ese límite (del 3,2%) con una tasa superior al 5%. Pese a que sitúa al Ayuntamiento capitalino a la cabeza de los grandes municipios en cuanto a superávit (más de un 10% de sus ingresos no financieros), en la línea de L'Hospitalet de Llobregat y Sevilla, «la AIReF aprecia alto riesgo de incumplimiento de la regla de gasto en cuatro grandes coprporaciones locales, siendo el crecimiento del gasto computable en 2025 superior al 5% en los casos de los Ayuntamientos de Murcia, Palma, Las Palmas de Gran Canaria y Córdoba». Esta situación se debe, fundamentalmente, a obligaciones financieras pasadas que no han sido previstos en los presupuestos y que derivan de procesos judiciales pendientes de resolución. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, estas obligaciones pueden alcanzar los 50 millones de euros, según el informe de la AIReF, que advierte de que «de adquirir firmeza alguno de estos procesos en el año y tener que imputarse al resultado, los saldos esperados podrían verse afectados, pudiendo incluso cambiar de signo, llevando a la obtención de déficit en entidades que han comunicado superávit si esos pasivos contingentes se tuvieran que imputar». Las previsiones de los expertos detallan, en todo caso, que el cierre de este ejercicio será positivo para el Ayunamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya que «el nivel de los ahorros resultante del último remanente de tesorería liquidado es superior a la deuda prevista a fin de 2025». El concejal del PP Diego López-Galán advirtió del riesgo de que la ciudad tenga que ser sometida a un plan económico-financiero supervisado por el Ministerio de Hacienda, pero el edil de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, mostró su confianza en que no se llegue a este extremo. «La AIReF ya se equivocó con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en 2024», expuso, «respecto a 2025, lo veremos con el tiempo, pero no me preocupa».