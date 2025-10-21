Más de 30 intervenciones en saneamiento con una inversión superior a los cinco millones de euros

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Martes, 21 de octubre 2025, 17:22 | Actualizado 18:00h. Comenta Compartir

El barrio de Guanarteme avanza en la modernización de sus infraestructuras con la renovación de su red de saneamiento en la calle Cayetana Manrique, una obra que sustituirá colectores con más de seis décadas de antigüedad. El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento capitalino y financiado por el Cabildo de Gran Canaria, supone una inversión de más de 623.000 euros y se ejecuta dentro del actual plan municipal para la mejora de redes hidráulicas.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y el presidente del Cabildo, Antonio Morales, visitaron los trabajos, que comenzaron el pasado 22 de septiembre y que se prolongarán durante tres meses. La intervención contempla la renovación de 453 metros lineales de colector, 368 metros de tuberías de conexión, 67 registros domiciliarios y 42 pozos de red.

Los trabajos se ejecutan por fases, iniciando en la parte alta de la calle a la altura de Fernando Guanarteme y avanzando hacia la playa de Las Canteras. Conforme se vayan completando los tramos, se renovará también el asfaltado de la vía, como parte de un plan de repavimentación que afecta a 60 calles de la ciudad en zonas como Guanarteme, Alcaravaneras, Ciudad Jardín y Escaleritas. La inversión total en mejora del pavimento en estos barrios supera los 3,3 millones de euros.

La alcaldesa destacó la importancia de estas actuaciones para adaptar la ciudad a las necesidades de la ciudadanía: «Estamos hablando de más de 30 intervenciones en saneamiento con una inversión global superior a los cinco millones de euros, entre fondos municipales y del Cabildo. Es una renovación progresiva de infraestructuras esenciales que afectan al día a día de nuestros vecinos». También subrayó que «este proyecto en Guanarteme no solo sustituye el colector existente, sino que incorpora nuevos pozos y conexiones domiciliarias».

Por su parte, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, puso en valor el modelo de cooperación institucional que mantiene la corporación insular con los ayuntamientos: «Este Plan de Cooperación no existe en ninguna otra isla. Trabajamos mano a mano con los municipios para dar respuesta a demandas reales de la ciudadanía y resolver necesidades tan básicas como las redes de saneamiento. Es una herramienta eficaz que contribuye a mejorar los equipamientos de toda la isla».