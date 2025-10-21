Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Fermín hace el primero para el Barcelona
Darias, alcaldesa de la ciudad y Morales, presidente del Cabildo, en las obras de Guanarteme.
Darias, alcaldesa de la ciudad y Morales, presidente del Cabildo, en las obras de Guanarteme. Cober
Las Palmas de Gran Canaria

Más de 30 intervenciones en saneamiento con una inversión superior a los cinco millones de euros

Guanarteme acoge una de las actuaciones más relevantes con la sustitución de redes de colectores de más de 60 años de antigüedad

Iván Martín Chacón

Iván Martín Chacón

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 21 de octubre 2025, 17:22

Comenta

El barrio de Guanarteme avanza en la modernización de sus infraestructuras con la renovación de su red de saneamiento en la calle Cayetana Manrique, una obra que sustituirá colectores con más de seis décadas de antigüedad. El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento capitalino y financiado por el Cabildo de Gran Canaria, supone una inversión de más de 623.000 euros y se ejecuta dentro del actual plan municipal para la mejora de redes hidráulicas.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y el presidente del Cabildo, Antonio Morales, visitaron los trabajos, que comenzaron el pasado 22 de septiembre y que se prolongarán durante tres meses. La intervención contempla la renovación de 453 metros lineales de colector, 368 metros de tuberías de conexión, 67 registros domiciliarios y 42 pozos de red.

Los trabajos se ejecutan por fases, iniciando en la parte alta de la calle a la altura de Fernando Guanarteme y avanzando hacia la playa de Las Canteras. Conforme se vayan completando los tramos, se renovará también el asfaltado de la vía, como parte de un plan de repavimentación que afecta a 60 calles de la ciudad en zonas como Guanarteme, Alcaravaneras, Ciudad Jardín y Escaleritas. La inversión total en mejora del pavimento en estos barrios supera los 3,3 millones de euros.

La alcaldesa destacó la importancia de estas actuaciones para adaptar la ciudad a las necesidades de la ciudadanía: «Estamos hablando de más de 30 intervenciones en saneamiento con una inversión global superior a los cinco millones de euros, entre fondos municipales y del Cabildo. Es una renovación progresiva de infraestructuras esenciales que afectan al día a día de nuestros vecinos». También subrayó que «este proyecto en Guanarteme no solo sustituye el colector existente, sino que incorpora nuevos pozos y conexiones domiciliarias».

Por su parte, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, puso en valor el modelo de cooperación institucional que mantiene la corporación insular con los ayuntamientos: «Este Plan de Cooperación no existe en ninguna otra isla. Trabajamos mano a mano con los municipios para dar respuesta a demandas reales de la ciudadanía y resolver necesidades tan básicas como las redes de saneamiento. Es una herramienta eficaz que contribuye a mejorar los equipamientos de toda la isla».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El depósito de escombros en los puntos limpios de Gran Canaria cambiará para evitar la picaresca
  2. 2 La polémica con la Naciente y la Ley del Deporte: «Si no puedo beberme una cerveza con mis amigos, me quedo en casa»
  3. 3 Se levanta el precinto municipal al Café Madrid
  4. 4 La asociación de vecinos de La Montaña de Gáldar responde: «Fue una humillación injusta e innecesaria»
  5. 5 El novedoso cambio de la ayuda a domicilio: los barrios de Las Palmas de Gran Canaria serán atendidos por cuatro empresas
  6. 6 Combates simulados sobre el cielo de Canarias: las maniobras con cuatro países de la OTAN y la India
  7. 7 Alertan del colapso de las urgencias hospitalarias en Canarias por mil camas ocupadas por pacientes con alta
  8. 8 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 21 de octubre
  9. 9 Primer revés de NC: los concejales que se fueron a Primero Canarias no son tránsfugas
  10. 10 Buscan a Ione de 13 años, desaparecido en Santa Cruz de Tenerife

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Más de 30 intervenciones en saneamiento con una inversión superior a los cinco millones de euros