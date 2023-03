Inspección de Trabajo pidió en 2021 que se reubicara el albergue municipal de animales 

Intersindical Canaria ha reclamado la intervención de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas para corregir las deficiencias detectadas en 2021 y que concluyeron con la necesidad de reubicar, de manera provisional, el albergue municipal al que son llevados los animales abandonados y encontrados en la ciudad. La medida, adoptada tras una inspección a las instalaciones de La Favorita, se propuso en un informe de riesgos laborales de abril de hace dos años.

«Reubicar el albergue en un lugar que cumpla con las condiciones estructurales mínimas suficientes que reduzca los actuales riesgos», exponía el informe, que daba un plazo estimado de tres meses para hacerlo.

La delegada de Intersindical Canaria y actual presidenta del comité de empresa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jessica López, ha vuelto a requerir en un escrito la intervención de la Inspección de Trabajo «dada la falta de actuación, la total dejadez y la ineficacia por parte de los responsables para implantar las medidas preventivas y correctoras correspondientes, con el grave riesgo resultante para la integridad, la salud y la seguridad de los trabajadores y/o usuarios de estas dependencias municipales».

Condiciones infrahumanas

López aseguró que «las condiciones son infrahumanas» y que «aparte del olor nauseabundo que sale de allí hacia las oficinas, es un escándalo con los pobres perros ladrando». La representante de los trabajadores dijo que le llamaba la atención del estado del albergue, sobre todo tras la aprobación de la nueva ley de protección animal. «Se hacen leyes, pero luego no se cumplen», expuso.

El análisis de la Inspección de Trabajo establecía la adopción de 16 medidas, en algunos casos de forma inmediata y, en otros, en un periodo de hasta tres meses, hasta que pudiera producirse la reubicación del albergue. «Transcurrido prácticamente un año desde la emisión del citado informe, se constata que ni se ha trasladado el albergue, ni se han llevado a cabo las medidas preventivas y correctoras que se determinaban en el mismo, ni se ha emitido informe por técnico competente para determinar la adecuación de las instalaciones para albergar animales», denunció este martes Intersindical Canaria.

Imagen de archivo de las condiciones en las que vivían los animales en la perrera. / C7

Entre las deficiencias detectadas, la inspección detectó la existencia de una escalera que no cumple con la normativa por escalones irregulares y una barandilla demasiado baja, con riesgo de caída y exposición a la intemperie; la presencia de vigas que impiden caminar erguido; puertas que no cumplen la normativa de altura y anchura; obstáculos en las zonas de paso; cuadros eléctricos que no cumplen la normativa; malos olores de los desagües y fugas en canalizaciones; jaulas con elementos construidos de forma improvisada; o riesgo de corte con metales oxidados.

En su denuncia de 2021, Intersindical Canaria también criticaba las condiciones en que se mantenían a las mascotas. «Las estancias reservadas a los animales parecen no reunir las condiciones mínimas necesarias para albergarlos», se decía, «no pueden tener como alojamiento habitual los vehículos, casetas de dimensiones reducidas, patios de luces o ventilación, balcones, galerías, solares o lugares similares donde no se garantice su bienestar o control efectivo».