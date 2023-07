Así se inició el fuego de Mercalaspalmas

El incendio de una nave en Mercalaspalmas el pasado 10 de junio pudo haberse originado por la carga de una batería, según explicó el concejal Desarrollo Local, Pedro Quevedo, en el transcurso del pleno de este viernes durante el debate de una moción del PP que fue rechazada por la mayoría del gobierno.

Quevedo presentó un informe de Mercalaspalmas que determina que «presuntamente el incendio tuvo su origen en el módulo 17, en una ozna de cargadores de baterías de elevadores y trasnpaletas eléctricas, en la que se acumulaban insumos (cajas de caretón, bandejas, etcétera) necesarios para su actividad».

De acuerdo a este informe, el fuego se inició a las 06.00 horas en almacén 17 de Mercalaspalmas, cuya actividad es el almacenaje, manipulación y preparación de pedidos de frutas y hortalizas. En 25 minutos se presentaron los bomeros, quienes consiguieron controlar las llamas a las 09.00 horas. Dos horas más tarde, ya había quedado extinguido. Y a las 18.50 horas, tras concluir el enfriamiento del inmueble, la nave volvió a pasar a la responsabilidad de Mercalaspalmas.

En la actualidad se está investigando las causas que provocaron el incendio de la maquinaria. El fuego afectó a seis (1.200 metros cuadrados) de los veinte módulos (4.000 metros cuadrados) de la nave. Los otro catorce almacenes pudieron recuperar la operativa normal media hora después de sofocado el incendio.

Una vez concluidos los trabajos de campo de los peritajes y de la investgación, el pasado 29 d ejunio se autorizó a Mercalaspalmas a entrar en la zona siniestrada. Y el pasado 3 de julio se contrató la redacción y dirección del proyecto de demolición y desescombro de la nave. Se espera que esté conluido la próxima semana para iniciar luego el procedimiento de licitación y contratación de estos trabajos mediante un procedimiento simplificado. Se calcula que la obra durará entre 15 y 20 días.

El edil de Desarrollo Local ofreció estos detalles antes de rechazar la moción del PP que pretendía la presentación de un informe detallado de las causas del incendio, así como del estado de los sistemas de prevención de incendios de esas instalaciones. Y, en segundo lugar, reclamaba la constitución de un foro de información y trabajo con las empresas afectadas.

La portavoz del PP, JImena Delgado, compareció en el pleno para denunciar también la falta de ayuda y de información por parte del Ayuntamiento a los empresarios afectados. «Todavía no han limpiado los restos del incendio y está empezando una plaga de mosca», criticó, «los empresarios mantienen que no tienen respuesta del Ayuntamiento». Y acusó a Quevedo de no ponerse en contacto con los damnificados y de atrincherarse en los despachos.

Pero el edil Quevedo aseguró que la respuesta dada por el Consistorio capitalino y Mercalaspalmas (desde la gerencia y la dirección de mercados y mantenimiento) ha permitido que la actividad se recupere, «ofreciéndoles diferentes alternativas que han posibilitado su reubicació e inmeidata operatividad».

También defendió la respuesta a la emergencia. «He visto pocas veces una acteuación tan diligente porque los hidrantes funcionaron de forma excelente y el incendio se apagó en un tiempo récord», especificó. La red de hidrantes de Mercalaspalmas tiene una reserva de agua de 2.000 metros cúbicos.

Por último, aseguró que las instalaciones habían pasado todas las inspedcciones periódicas legales y las revisiones de conservación.

Por su parte, el portavoz de Vox, Alberto Rodríguez, reclamó la necesidad de aclarar las causas del incendio y evaluar las labores de extinción. También apoyó la activación de ayudas para los afectados. «Especialmente nos preocupan los trabajadores», apuntó.

El informe de Mercalaspalmas detalla que no se tiene constancia de ninguna pérdida de trabajo.

Mercalaspalmas, la unidad alimentaria líder en Canarias en distribución de productos aagroalimentarios, abarca una superficie de 310.000 metros cuadrados. Está gestionada por la emprea esttal Mercados Centrales de Abastecimiento de Las Palmas y sus accionistas son esta empresa (58,37% del capital) y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (41,63% restante).