Indignación en Isla Perdida: «La plaza lleva más de 15 años cerrada, vacía y olvidada»

Seis años después de que los vecinos de Isla Perdida alzaran la voz en 2019 para denunciar el abandono de su barrio, la situación apenas ha cambiado. Esta zona del distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, en Las Palmas de Gran Canaria, continúa padeciendo los mismos problemas que entonces: infraestructuras deterioradas, espacios públicos inutilizados y un sentimiento generalizado de olvido institucional.

La plaza principal, que debería ser el corazón del barrio, permanece cerrada desde hace años por riesgo de desprendimientos. El firme inclinado y los muros agrietados nunca fueron reparados, pese a las múltiples quejas vecinales. El espacio, vallado y vacío, se ha convertido en el símbolo de la desidia administrativa.

El panorama no es mejor en las calles y jardines. Aceras levantadas, vegetación sin cuidar y mobiliario urbano dañado conforman el día a día de Isla Perdida. Vecinos relatan caídas de personas mayores por el mal estado del pavimento, mientras la zona verde se degrada sin que se aprecie un plan de mantenimiento estable.

Los vecinos del barrio de Isla Perdida, a través de su Asociación Vecinal, han vuelto a alzar la voz para reclamar mejoras urgentes en servicios básicos como limpieza, mantenimiento de zonas verdes, remodelación de la plaza central y aumento de plazas de aparcamiento.

Tras una reunión mantenida con la alcaldesa Carolina Darias el pasado 26 de junio, reconocen avances en infraestructuras, pero advierten que aún quedan problemas sin resolver: «Es justo decir que el asfaltado se ha hecho prácticamente en todo el barrio, y eso lo valoramos», explicó un vecino portavoz de la Asociación.

Sin embargo, la mejora del asfalto contrasta con el abandono de otras áreas. Una de las quejas más reiteradas es la falta de limpieza. Según denuncian, no hay servicio de barrendería regular, y los propios vecinos se han visto obligados a recoger hojas y residuos acumulados por el crecimiento descontrolado de árboles.

«Entre varios vecinos llenamos un contenedor entero solo de hojas. Hay un laurel de India que ha invadido la carretera unos siete metros. Encima, de ese árbol saltan cucarachas a las casas. Es insoportable«, denuncia el vecino.

Otro de los puntos críticos es la plaza del barrio, que lleva más de 15 años sin ser remodelada: «Está cortada, inutilizada. Sabemos que hay presupuesto asignado, pero no se ha hecho nada. Además, los árboles que hay sueltan una resina que mancha todos los coches«, añade.

Los vecinos también solicitan la instalación de un contenedor amarillo para plásticos y cartón en la calle Simón Cananeo, petición que aún no ha sido atendida. «La única respuesta que nos han dado es: cuando tengamos uno disponible, se lo haremos llegar. Nos parece insuficiente«, concluyen desde la Asociación.

Reclaman una mejora en las plazas de aparcamiento, un problema cada vez más evidente en la zona. La Asociación de Vecinos insiste en que las instituciones deben actuar con más agilidad para garantizar una calidad de vida digna en el barrio. Las reclamaciones al Ayuntamiento se repiten año tras año, con escritos y peticiones que rara vez obtienen respuesta. «Lo único que cambia es que los problemas se agravan», lamenta un residente.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en colaboración con el Cabildo, invertirá 1.052.150 euros en la mejora de los espacios libres del barrio de Isla Perdida, concretamente en el área situada entre las calles Judas Tadeo y Simón Cananeo.

Del total, el Cabildo aportará 835.920,15 euros, mientras que el Ayuntamiento asumirá los 216.229,85 euros restantes. El proyecto busca renovar y acondicionar las zonas de uso público, lo que incluye la creación o rehabilitación de espacios abiertos, zonas de encuentro vecinal y áreas verdes.