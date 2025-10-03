Imponen una orden de alejamiento para el exnovio de Lola Ortiz por violencia de género La Audiencia Provincial de Las Palmas establece que el investigado no podrá acercarse a menos de 500 metros ni comunicarse con ella por ningún medio durante la tramitación del procedimiento judicial

La Audiencia de Las Palmas impone una orden de alejamiento al exnovio de Lola Ortiz, la que fuera reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en 2023 y participante en numerosos programas televisivos, por un presunto delito de violencia de género. Se estima así un recurso presentado por Rachid Mohamed, abogado de la denunciante.

La Audiencia establece que su exnovio, que responde a las siglas de K. S. J., no podrá acercarse a menos de 500 metros de la denunciante ni comunicarse con ella por ningún medio durante la tramitación del procedimiento. La resolución es firme y no cabe recurso. «A nuestro entender, no solo evidencian un riesgo real para la integridad física de la presunta víctima, sino que además aportan indicios suficientes para que se adopten medidas de protección», recoge el auto.

La resolución judicial, fechada el 1 de octubre de 2025, considera que existen indicios suficientes tras el testimonio de Ortiz, un informe forense y una grabación de seguridad en la que se observa la presunta agresión.

Según consta en el procedimiento judicial que tramita el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Arucas, Lola Ortiz alega que su entonces pareja presuntamente la forzó a mantener relaciones sexuales en al menos cuatro ocasiones, la agredió físicamente en dos, la sometía a un férreo control diario y ejercía sobre ella un constante maltrato psicológico.

K. S. J. –de negro– empuja a Ortiz –con una chaqueta marrón–, en presencia de C. G. T., que va con un vestido rosa.

La presunta afectada interpuso la denuncia después de que ocurriera un altercado entre ella, su expareja K. S. J. y la nueva novia de este C. G. T., en la madrugada del 2 de marzo de 2024 cerca del aparcamiento Saba, tras una noche de fiesta. Presuntamente se produjo un enfrentamiento entre Lola Ortiz y su exnovio. La que fuera reina del carnaval acabó en el suelo con heridas en su codo y labio, según consta en el parte de lesiones. Las cámaras de seguridad de la zona incorporadas al procedimiento judicial, recogieron presuntamente un empujón que propinó K. S. J. a la víctima.

Asimismo, el informe forense unido a las diligencias señala que la apelante presentaba al ser examinada en el hospital «contusión facial y en el codo derecho», compatibles, según indica el forense, con su relato sobre los hechos.

Tras este altercado, hubo denuncias cruzadas entre ambos. Su exnovio y su pareja dijeron a la Policía Nacional que Lola Ortiz les insultó y amenazó. Además añadieron que ella se encontraba bajo los efectos del alcohol y que cayó hacia atrás, golpeándose al caer al suelo.

La televisiva Lola Ortiz acudió a comisaría no solo para denunciar que había sido agredida por su expareja en la esquina del aparcamiento Saba -en referencia a los hechos mencionados anteriormente-, sino también declaró episodios previos de gravedad. En su comparecencia manifestó haber sido víctima de supuestas agresiones sexuales, lesiones y malos tratos psicológicos durante el tiempo en que ambos mantuvieron una relación sentimental.

La que fuera concursante de programas como 'Supervivientes', entre otros, relató que mantuvo una relación sentimental con K. S. J., incluyendo una convivencia de ocho meses. Declaró ante la Policía que, presuntamente, en cuatro ocasiones fue obligada a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. En la última, se sintió tan mal y decidió regresar a su casa, ya que se encontraban en otra isla.

Libre absolución

La causa contra Lola Ortiz quedó resuelta ya que el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria decretó su libre absolución al entender que no existía «elemento externo alguno» que corroborase «lo afirmado por la denunciante», que era C. G. T., la novia de su exnovio.

En el juicio se procedió al visionado de las cámaras de seguridad del aparcamiento Saba que determinaron de forma clara y contundente para la autoridad judicial que K. S. J. empujó a Ortiz cuando estaba discutiendo con su novia, y que cayó hacia atrás golpeándose con el suelo como había manifestado en la vista oral.