Los Honores y Distinciones se embarran por Palestina y la Base Naval

La comisión de Honores y Distinciones de la ciudad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en la que participan todos los partidos con representación en el pleno, se ha embarrado este viernes por el rechazo del resto de grupos a la propuesta de Unidas Sí Podemos a dar la medalla de oro de la capital a la comunidad palestina en la isla, la más antigua de Europa, y el voto en contra de la formación morada a otorgar ese reconocimiento a la Base Naval.

Unidas Sí Podemos, con su única concejala -integrante del pacto de gobierno con PSOE y Nueva Canarias- Gemma Martínez llevó a la votación previa su intención de condecorar a la comunidad palestina en la isla, como ejemplo de integración cuando está próxima la conmemoración de sus cuatro décadas como asociación registrada en Canarias.

Este hecho, además, cobraba relevancia ante el contexto que esta comunidad padece en la franja de Gaza ante los ataques reiterados por parte de Israel que preocupan a la comunidad internacional. Este idea no superó la primer criba al no ser respaldada por ningún otro grupo y, aunque no estaba entre las opciones votadas este viernes, produjo algún intercambio violento de opiniones, al señalar un edil de Vox a Martínez que como «mujer y lesbiana» no debía apoyar a los árabes.

La que sí salió adelante, entre las otros reconocimientos que el Ayuntamiento anunciará próximamente, fue la propuesta de dar la medalla de oro a la ciudad a la Base Naval por sus 75 años. Martínez votó en contra por el eterno conflicto de la devolución del espacio a la ciudadanía, «abierto desde la dictadura y que en democracia se ha tratado de solucionar en varias ocasiones sin éxito».