Imagen de archivo de dos pasajeras en el aeropuerto de Gran Canaria. Efe

Un hombre, a juicio por llegar al aeropuerto de Gran Canaria con más de tres kilos de droga en el equipaje de mano

El acusado, que se encuentra en prisión preventiva desde el 17 de febrero de 2025, se enfrenta a siete años de cárcel

Aday Martín Santana

Aday Martín Santana

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 6 de octubre 2025, 08:59

Comenta

La Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará este miércoles a un hombre, de nacionalidad belga, acusado de llegar al aeropuerto de Gran Canaria presuntamente con más de tres kilos de droga ocultas en su equipaje de mano. Su valor en el mercado se estima en unos 100.000 euros.

El hombre, que responde a las iniciales A. K., fue detenido el 15 de febrero de 2025 cuando llegó al aeropuerto de la isla en el vuelo HV9379 procedente de Bruselas. En el registro de su maleta, los agentes hallaron 2.718 gramos de cocaína con una pureza del 55,87% y 684 gramos de heroína con una pureza del 27,28%.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, la sustancia estupefaciente estaba destinada a su venta en el mercado ilícito, con el consiguiente riesgo para la salud pública.

La Fiscalía califica los hechos como constitutivos de un delito contra la salud pública en la modalidad de grave daño y cantidad de notoria importancia, conforme a los artículos 368 y 369.1.5ª del Código Penal.

Por ello, el Ministerio Público solicita para el acusado una pena de siete años y medio de prisión, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y una multa de 200.000 euros, además del abono de las costas procesales.

