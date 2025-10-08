Un hombre agrede y abusa sexualmente de su expareja en Telde: piden dos años y medio de cárcel El acusado se encuentra en prisión provisional por esta causa desde el 27 de junio de 2025

Miércoles, 8 de octubre 2025

La Fiscalía de Las Palmas juzgará este miércoles a un hombre acusado presuntamente de abusar sexualmente y agredir a su expareja en el domicilio de esta en Telde, Gran Canaria. El encausado, que se encuentra en prisión provisional por esta causa desde el 27 de junio de 2025, se enfrenta a dos años y nueve meses de cárcel por dos delitos: uno de agresión sexual y otro de lesiones en el ámbito de la violencia de género.

El juicio de este caso -tramitado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria- se celebrará este miércoles a las 9.15 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. En este procedimiento se espera que se dicte una sentencia de conformidad.

La Fiscalía interesa la prohibición de aproximarse a la víctima a domicilio, lugar de trabajo, lugar frecuentado por ella o cualquier lugar donde se encuentre a una distancia no inferior a 500 metros, así como de comunicarse con ella, por cualquier medio, directa o indirectamente, durante un tiempo de 3 años y 6 meses por el primero de los delitos y 2 años por el segundo.

Procede asimismo imponer al acusado la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo superior de 4 años.

Además, según lo que solicita esta parte, el encausado deberá indemnizar a la presunta afectada con la cantidad de 150 euros por las lesiones sufridas y 600 euros por daños morales.

«Le agredió en la cabeza»

Los hechos ocurrieron, según describe la Fiscalía, el día 25 de junio de 2025 sobre las 19.30 horas cuando el hombre, con siglas D. D. A., acudió al domicilio de su expareja sentimental.

La Fiscalía detalla en su escrito que el hombre, cuando entró a la vivienda, se dirigió al baño y luego se sentó en el sofá. «La mujer le pide que abandone la vivienda dirigiéndose hacia la cocina», señala. En ese momento empezó a abusar presuntamente de ella. «Le pide que le suelte, pero no solo no lo hace, le sujeta del cuello y le propina un golpe en la cabeza», sostiene el Ministerio Fiscal.

Como consecuencia de estos hechos, la mujer presentó «erosión en zona frontal superior central y erosión superficial inframandibular derecha y en zona inframandibular izquierda», informa esta parte.

El acusado cuenta con antecedentes penales en sentencia firme. Un delito de lesiones y otro de quebrantamiento respecto de la misma víctima, otro por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género y un último por un delito de quebrantamiento.