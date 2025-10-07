Un hombre, acusado de abusar sexualmente de una menor con discapacidad psíquica en Las Palmas de Gran Canaria La Fiscalía pide para el encausado una pena de 12 años de prisión por un delito continuado de abusos sexuales a menor de 16 años

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Martes, 7 de octubre 2025, 13:37

La Fiscalía de Las Palmas interesa la pena de 12 años de cárcel para un hombre acusado presuntamente de abusar sexualmente de una persona menor de edad y con discapacidad psíquica en el domicilio de este en Las Palmas de Gran Canaria.

En el escrito de acusación el Ministerio Fiscal añade que los hechos, que ocurrieron desde los meses de verano de 2019 hasta principios de 2020, son constitutivos de un delito continuado de abusos sexuales a menor de 16 años.

El acusado, que responde a las siglas P. C. S. P., se enfrenta también a una inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. También interesa a esta parte la medida de libertad vigilada durante 10 años y la inhabilitación especial para cualquier profesión que conlleve contacto con menores de edad por tiempo de 20 años.

Asimismo, el encausado deberá indemnizar en concepto de responsabilidad civil por los daños morales a la menor con la cantidad de 50.000 euros y se solicita la prohibición de aproximarse a la víctima así como acercarse a su domicilio o lugar de trabajo a menos de 500 metros y comunicarse por ella durante 20 años.

El juicio de este caso -tramitado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria- está previsto que se celebre este miércoles a las 9.45 horas en la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas.

«Le ofrecía dinero en efectivo»

El Ministerio Público afirma que el acusado estuvo invitando a la menor a su domicilio desde mediados de 2019 y hasta principios de 2020. «Se aprovechaba del grado de discapacidad diagnosticado a esta del 51% y le ofrecía recompensas como dinero en efectivo y bebidas alcohólicas que consumía en ese momento», añade en su escrito.

«Abusaba sexualmente de ella en numerosas ocasiones», afirma el Ministerio Fiscal. La menor presenta a día de hoy «ansiedad, inseguridad, preocupación e incomodidad en situaciones sociales, depresión emocional, sentimiento de culpa» a raíz de estos presuntos hechos.

Al encausado le constan antecedentes penales en sentencia firme. En 2023 fue condenado a cuatro meses de multa y a ocho meses sin permiso de conducir por un delito de conducción bajo los efectos del alcohol.