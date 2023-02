La historia de la gala drag en sus bodas de plata

PEPA LUZARDO Portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y concejala de Carnaval en 1998 Domingo, 26 febrero 2023, 01:13

Se cumplen las bodas de plata de la gala más representativa de nuestro Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: la gala 'Drag Queen'. Un jueves de hace 25 años se celebró en el Parque de Santa Catalina este espectáculo por primera vez, una apuesta arriesgada, pero que gracias a todos se convirtió en un hito de nuestras fiestas más importantes.

Mucho se ha dicho y escrito sobre el nacimiento de la gala qrag queen. Hace unos días hablaba con el que entonces era el gerente del Carnaval, que continuó en mi etapa cuando ganamos las elecciones municipales de 1995, Paco Medina. No les voy a mentir, la memoria ya me falla y son muchos los años transcurridos y las vicisitudes vividas desde aquella época.

He comentado alguna vez que fue una periodista del Gabinete de Prensa del Carnaval, Carolina Medina, la que elaboró un proyecto explicando lo que era en aquel momento el incipiente movimiento 'Drag' así como la conveniencia de incluir en el programa de acto un revulsivo para nuestras fiestas apostando por esta corriente transgresora.

No fue fácil cambiar el programa de las carnestolendas, que venía siendo siempre igual, e insistimos en incluir la primera edición de este espectáculo en el programa del carnaval de 1998. Teníamos la necesidad de innovar, de darle la vuelta a la programación, de establecer un toque moderno y nuevo.

Ahora parece que era fácil tomar esa decisión y alcanzar el éxito que obtuvo desde esa primera edición, pero no fue así, fue un riesgo que nos asustaba. Era un clamor que el programa pedía a gritos un cambio, un revulsivo, y fue en el Consejo de Administración de 16 de junio de 1997 cuando se aprobó por unanimidad el programa para el siguiente año, incluyendo ya la primera gala drag queen. También se aprobó que los pregoneros serían la Parranda Cuasquías. Asimismo, el acta de aquel Consejo nos recuerda que se discutió bastante sobre el itinerario de la Cabalgata, con voces que planteaban el cambio de recorrido. Un posterior Consejo de Administración, que tuvo lugar el 1 de octubre de 1997, dio el visto bueno al programa definitivo, en el que ya se incluye la fecha del jueves 19 de febrero de 1998, que inicialmente era el día para celebrar la gala de la 3ª edad, como día (ahora histórico) en el que tendría al fin lugar la primera edición de la gala drag'. La realidad es que los viernes y sábados estaban reservados a los actos más importantes y -pongámonos en contexto- este acto no dejaba de ser un experimento y pensamos que lo mejor era incluirlo en un día entre semana, como finalmente ocurrió.

En estos días he hablado con algunos miembros de mi equipo entonces y me han recordado otras anécdotas que rodearon a esta primera gala 'Drag', como las dudas que tuvo el jurado para poder interpretar las bases del concurso, que se cambiaron para la segunda edición. En concreto, estas dudas se suscitaron en la deliberación para elegir al drag ganador, porque a la gala se presentaron 12 participantes: seis reinona' y seis drags tuvo que ser nuestro querido Xayo -que en paz descanse- quien explicó la diferencia entre unas y otras, para finalmente ganar esta primera edición Carlos Menéndez con la fantasía 'Metamorfosis Cibernética', representando a Mogambo, uno de los locales de copas de moda de la época. Esta fantasía fue diseñada por el propio Carlos, quien ha reconocido que de la noche a la mañana se convirtió en una persona muy conocida y las televisiones de la época a nivel nacional se lo sorteaban. Todas querían entrevistarlo.

Fue una apuesta arriesgada que frente a todo pronóstico nos salió muy bien y fue un éxito. De hecho, me gustaría recordar lo que reflejaron los periódicos al día siguiente de su celebración. La crónica del periódico CANARIAS 7 la firmó el periodista y escritor hoy especializado en el continente africano, Pepe Naranjo, quien la describió cómo «un auténtico espectáculo. Jovencitos de actitud lasciva enfundados en sus divertidos trajes -algunos enseñaban mas de lo que cubrían, travestis cargados de plumas y lentejuelas paseando su palmito por el lugar y un público entregado en una gala sencilla, pero con los ingredientes justos para convertirla con el paso del tiempo, en uno de los actos mas esperados de todo el Carnaval» (Sic).

Santiago Gil, escritor y en aquella época redactor del desaparecido periódico vespertino, 'Diario de Las Palmas', anotó esta crónica: «Con todos ellos (se refiere a los drags), con su originalidad y su saber estar en el escenario, se vivió una velada memorable en un Parque Santa Catalina, que se quedó pequeño ante la avalancha de público que acudió al reclamo de uno de los actos más esperado de nuestras carnestolendas, en donde por estar estuvo hasta la mismísima Whitney Houston. Anoche, tiempo al tiempo, nació un acto que en unos años acabará por convertirse en una de las citas estelares y emblemáticas de nuestros carnavales» (Sic).

Estas crónicas leídas 25 años después demuestran que ambos redactores no se equivocaban en sus presagios tras ver la gala por primera vez. Hay quienes hoy quieren ocultar este éxito, pero es imposible porque la historia no se puede desvirtuar y el tiempo ha dado la razón a todos los que contribuimos a poner en marcha esta Gala, que sigue siendo el plato fuerte de nuestro Carnaval. José Febles Felipe, que es memoria viva de los últimos más 40 años del Carnaval, publicó en su columna de opinión entonces: «El Carnaval, que como todos sabemos, ya no es solo diversión, sino espectáculo, convirtiéndose en un acontecimiento exportable, necesita de imaginación e ideas renovadas que permitan buscar una alternativa a la monotonía de cada año en la confección de programas de actos. Y miren por donde, de la noche a la mañana surge un nuevo invento, la ya famosa gala del Drag Queen, que una vez celebrado el acto, se considera todo un éxito atribuible a Fiestas del Carnaval» (SIC).

En el periódico 'La Provincia' firmó la crónica Miguel Fuentes Ayala, que además fue también miembro del jurado de aquella primera edición.

«Mas de 7.000 personas se dieron cita ayer en el parque de Santa Catalina para asistir en vivo a la elección de la drag queen, el acto más estrambótico y truculento de las fiestas. Sn ninguna duda, el público fue coprotagonista del acto que anoche se celebró en el Parque Santa Catalina»(Sic.

No sería justo no reconocer a todos los que me acompañaron en aquella aventura que ahora intentan apropiarse otros, y estoy segura que si aquella gala no hubiese salido bien, se hubiese visto tocada mi posterior trayectoria política. Ya le pasó una concejal del PSOE en el Carnaval de 1994, que tuvo que dimitir para no ser cesada por el entonces alcalde Emilio Mayoral tras un mal resultado en las fiestas. Sirva esta columna como homenaje al jurado de aquella primera edición de la gala drag, que lo formaron: Juan Armas (presidente del Real Club Victoria), Juan Pablo Rodríguez (Patronato del Carnaval, ya fallecido), Andrés Ruano (estilista-peluquero), Eva Rodríguez (modista), Xayo (nuestro querido transformista y humorista), Ricardo Ramírez (Sagulpa), Esther de Jesús, (trabajadora de la Sociedad del Carnaval), Juanito el Pionero, Javier Darriba (periodista de CANARIAS7), José Felipe Febles (periodista de 'Diario de Las Palmas'), Miguel Fuentes Ayala (periodista de 'La Provincia'), José García (diseñador) y doña María del Carmen Ortega del Rosario (especialistas en disfraces).

También tuvieron una participación muy activa Tita, maquilladora del Carnaval, Alberto Trujillo diseñador de los grandes escenarios, Manolo Tomás miembro del Consejo y responsable del departamento de Artística del Corte Inglés, Rafa Moya y Hamid Blell. La dirección de esta gala la llevaron Pepe Aguilar y Paco Rubiano, que eran los encargados de los diferentes concursos de murgas, comparsas, disfraces, y quienes además trabajaban en las galas importantes como regidores. Los dos se buscaron la vida, como se dice popularmente, para poder organizarla casi sin presupuesto, por lo que le pidieron a Willy Roca su ballet para realizar la obertura.

Ya he contado en algunas ocasiones que nos costó trabajo encontrar algún presentador para este evento y que solo se ofreció un jovencísimo Roberto Herrera, que entonces ya despuntaba en la desaparecida cadena Onda Televisión Maspalomas. Siempre le agradecí ese gesto y por eso continuó de presentador de las siguientes ediciones. Se consagró y ha brillado en su trayectoria profesional después, como todos hoy sabemos.

Mucho se ha dicho también sobre la imposición de las tres bandas al drag queen ganador y a sus damas, denominación que se estableció en aquellas primeras bases del concurso. Al primero se la impuso el gerente del carnaval, Paco Medina, al segundo se la colocó el Concejal de Hacienda, Francisco Fernández Roca, a quien yo misma le pedí que participara, para después hacerle un guiño y pedirle que tras el éxito cosechado me pusiera más dinero en el presupuesto del siguiente año que dedicar al Carnaval. La tercera banda, al tercer clasificado, creo recordar que sobre la marcha decidieron que la colocara Carmen Robles, la esposa de Anatol Yanowsky, y miembro de su equipo, que estaba detrás del escenario.

No es verdad que no hubiera ningún político. Estuvo el segundo teniente de alcalde y a mí me recomendaron que no saliese en esta primera edición. Estos nombres los tiene previamente en la escaleta el presentador y yo misma propuse que fuese el gerente, siempre curraba y nunca salía en la foto, quien impusiera la banda al ganador. Fue una gala sin presupuesto, no era atractiva para las televisiones, nadie se imaginó lo que iba a suceder esa noche y solo logramos que se interesara el Canal 25 de D. Francisco, que fue quien inmortalizó esas imágenes que han dado la vuelta a mundo. Así fue, aunque algunos desde la perspectiva del año 2023 les cueste creerlo (y no me extraña…).

Sin el apoyo del Consejo de Administración, de los trabajadores de la antigua Sociedad 'Fiestas del Carnaval' y del equipo del carnaval, que desgraciadamente en nada se asemeja a la gran estructura actual de la Sociedad de Promoción. Y por supuesto sin el apoyo del alcalde, José Manuel Soria, el nacimiento de esta primera gala drag aquel jueves 19 de febrero de 1998 no se hubiese realizado. El tiempo, a pesar de que algunos se empeñen en ocultarlo, suele poner las cosas en su sitio. La primera gala drag fue un éxito del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria bajo un Gobierno del Partido Popular.