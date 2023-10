Hípica y solidaridad se dan la mano

El Campeonato de Canarias de Salto de Obstáculos que se va a celebrar desde mañana viernes 20 y hasta este domingo en el New Cortijo Team, en el Cortijo de San Ignacio del municipio grancanario de Telde, será el escenario en que se desarrolle una nueva acción solidaria impulsada por el profesional de la barbería masculina Ferna The Barber.

Así, como ya ocurriera el pasado mes de junio, llevará a cabo en estas instalaciones ubicadas en la zona de La Majadilla una acción solidaria consistente en ofrecer su trabajo para recaudar fondos destinados a organizaciones sin ánimo de lucro que atienden a personas vulnerables.

De esta manera, tanto Ferna The Barber como un equipo de alumnos de su academia de formación -en concreto dos técnicos y cinco alumnos aventajados- facilitarán a los asistentes a este importante evento deportivo el servicio de corte de pelo por 10 euros a lo largo de las tres jornadas en las que va a tener lugar.

«La idea es destinar un 15% de todo lo que recaudemos en estos tres días a aquella organización que más lo necesite. Sabemos que en estos momentos, con las cosas que están ocurriendo en el mundo, son muchas las entidades que precisan ayudas, pero también sabemos que hay algunas que lo necesitan mucho más», comenta el impulsor de esta acción.

Explica que la idea es ofrecer este servicio de cortes de pelo y arreglos de barba «desde las 10.30 y hasta las 19.00 horas», con el fin de que sean muchas las personas que se animen a tomar parte y colaborar con esta iniciativa de carácter solidario.

Además, aclara que en esta ocasión se ha decantado por fijar una cantidad económica a cambio de la prestación de este servicio de peluquería y barbería ya que la iniciativa que organizó en este mismo espacio, el pasado junio, se centró en la donación de alimentos no perecederos destinados al Banco de Alimentos de Las Palmas no tuvo el resultado esperado. «No tuvo mucho éxito, pues había personas que traían alimentos y otras no», reconoce Ferna The Barber.

Confía en que en ahora la propuesta solidaria tenga una mejor respuesta, ya que se va a desarrollar en el marco de una prueba deportiva en la recuerda que además de la competición en sí va a haber conciertos, 'food trucks', venta de artículos de hípica y otras muchas actividades.

Estas acciones de carácter social no son las primeras que desarrolla Ferna The Barber, que ya acumula un gran número de iniciativas en las que no ha dudado en prestar su trabajo con el objetivo de ayudar a personas que lo precisan; bien a través de la donación de alimentos a cambio de cortes de pelo y arreglos de barba tanto en su centro de trabajo y academia, en la calle Don Pedro Infinito en Schamann, o simplemente poniendo de manera gratuita sus conocimientos al servicio de personas que por sus circunstancias no tienen la posibilidad de acceder a un establecimiento de peluquería o barbería, al no tener recursos e incluso carecer de hogar.