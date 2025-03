El hijo de José el Negro pide cambiar de abogado y se aplaza el juicio del tiroteo de Jinámar

Alegó no estar de acuerdo con el pacto alcanzado con el fiscal que rebajaba la pena de 25 a 12 años de cárcel

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO Las PAlmas de Gran Canaria. Miércoles, 19 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

El juicio por el tiroteo ocurrido Jinámar el Viernes Santo de 2022 y que dejó dos personas heridas, se aplaza dos meses. Este retraso responde a la decisión tomada este martes por Kilian José C. H., hijo de José el Negro, quien renunció a su abogado defensor. Esta circunstancia obligó a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas a fijar nuevas fechas para la vista los días 14, 20 y 21 de mayo. El magistrado presidente, Pedro Herrera, expresó su desacuerdo con esta situación, señalando que esta acción «no hace más que prolongar» el procedimiento.

El acusado justificó su decisión manifestando desacuerdos sobre la estrategia planteada por su letrado, Rafael Jiménez de Oliva.

Finalmente, el Tribunal permitió el cambio de defensa, otorgándole plazo hasta el 28 de marzo para designar a otro abogado, advirtiendo que, si no lo hiciera, se le asignará uno de oficio. Herrera subrayó que no permitirá otra vez una situación similar, dado que esta decisión «supone una perturbación y perjudica» a las personas citadas como testigos. El fiscal Miguel Portell mostró su oposición indicando que no había razones que justificaran esta renuncia.

Anteriormente los letrados Jiménez de Oliva y Pedro Sánchez habían negociado una rebaja de la pena, de 25 años de cárcel por dos tentativas de asesinato y tenencia ilícita de armas, a 12, pero no hubo acuerdo. Los acusados, padre e hijo, afrontan indemnizaciones de 15.070 y 272.000 euros, respectivamente.

El Ministerio Público sostiene que la noche del 15 de abril de 2022, los acusados acudieron con escopetas de caza cerca del domicilio de un conocido con la intención de acabar con su vida. Al intentar escapar, la víctima recibió dos disparos en la espalda y las piernas que le derribaron al suelo. En ese momento, José el Negro se aproximó al herido, le dijo «jódete, hijo de puta» y lo golpeó con la culata en el codo cuando intentaba protegerse la cabeza. Kilian José C. H. disparó contra un amigo del agredido, conocido como Kike el Peluquero, impactándole en las manos cuando intentaba protegerse.

Además, cuatro días después, El Peluquero sufrió un brote psicótico y apuñaló de muerte a su abuela María Gertrudis e hirió a su padre. Reconoció los hechos ante un jurado y fue condenado a cumplir la pena en un centro penitenciario psiquiátrico.