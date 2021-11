Hidalgo, respecto a su jefe de gabinete: «No quedaba otra opción que el cese fulminante y automático»

El alcalde de la capital, Augusto Hidalgo, aseguró este miércoles, en relación al cese de su jefe de gabinete, Pablo Quintero, por un presunto caso de acoso sexual, que la destitución se produjo porque se quebró «por completo» la confianza en él.

El regidor explicó que tras apartar a la trabajadora del entorno laboral, «para separarla del presunto agresor», llamó a su despacho a su todavía jefe de gabinete. «En ese momento, aunque no soy ni fiscal, ni juez, ni hay denuncia formal, se quiebra por completo la confianza y lo ceso», expuso, «no juzgo, no es mi cometido, pero la confianza quedó absolutamente quebrada y no quedaba otra opción que el cese fulminante y automático. Saquen ustedes su conclusiones de lo que ocurrió en esa conversación».

Hidalgo concluyó que el mismo lunes que tuvo conocimiento de los hechos quiso «zanjar el asunto de forma automática». El decreto de cese se publicó este martes.

Por su parte, el Partido Popular emitió un comunicado en que considera «del todo insuficientes las tardías y someras explicaciones dadas por el alcalde» y censura «que se pretenda desentender de la gravedad de los presuntos hechos que le llevaron a adoptar esa decisión». Igualmente, el PP manifestó su «preocupación por los comportamientos o actitudes de posible acoso sexual o laboral que se hayan podido producir en el gabinete del alcalde Augusto Hidalgo durante los más de seis años en los que ha mantenido su configuración actual, por lo que ha solicitado información de cualquier antecedente que se haya podido producir en este sentido». El edil Ángel Sabroso solicitó datos sobre el número de veces que se ha activado el protocolo por acoso laboral o sexual, denuncias por acoso relativas a cuestiones de género y las fechas de presentación de bajas por parte del personal de confianza del gabinete de Alcaldía.

La portavoz de Ciudadanos, Lidia Cáceres, destacó la necesidad de «fortalecer todos los mecanismos para evitar cualquier caso de este tipo en toda la sociedad porque muchas veces no se visibilizan». Y le pidió al alcalde que investigue si ha habido más casos.