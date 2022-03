Hidalgo dice que las facturas se pagarán «sin dilación» y la oposición critica los retrasos El regidor aclara que no se la ha notificado la petición de multas hecha por Imesapi y confía en que se la deuda quede saldada antes

El alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, indicó este lunes, respecto a la petición hecha por Imesapi para que se le impongan dos multas (de 1.500 euros cada una) por los retrasos en el pago de facturas por parte del Ayuntamiento, que todavía no ha recibido notificación alguna en relación a este caso. Como informó CANARIAS7, la compañía ha presentado ya tres requerimientos en los juzgados con el fin de poder cobrar los trabajos realizados en el mantenimiento y conservación de fuentes ornamentales, los más antiguos desde 2016. En su petición, Imesapi no solo pedía la imposición de las dos multas coercitivas, sino también el embargo de las cuentas municipales en la cantidad adeudada.

«Es normal, cualquiera que quiera reclamar puede usar las vías que estime oportunas y no tendrán ningún problema porque van a cobrar sin problema y espero que sin ningún tipo de dilación», indicó el primer edil, «no le doy mayor trascendencia, esas situaciones las he visto desde que llegué a la alcaldía, van a cobrar».

Hidalgo respondió que no sabe cuándo se va a pagar estos trabajos porque todo depende de la tramitación administrativa. Y tampoco conocía las causas que habían motivado este caso. «A veces hay problemas con la facturación, en otros casos está fuera de contrato y la tramitación va por la vía de la nulidad y eso hace que el pago se complique», prosiguió el alcalde, «nosotros introdujimos el procedimiento de nulidad, que no existía en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y eso da garantías de legalidad, pero es un trámite mucho más engorroso».

Respecto a la posibilidad de que los retrasos en la tramitación de facturas estén provocando reclamaciones similares por parte de otras empresas, el regidor dijo que no tenía constancia de ningún otro caso similar. «No conozco ninguna, ni siquiera ésta», expuso, «igual se paga antes de que me llegue la notificación y se queda en nada, no tengo constancia personal».

Críticas del PP

La noticia provocó la reacción crítica de los grupos de la oposición en el Consistorio. Desde el Partido Popular, el edil Ángel Sabroso pidió a la justicia «que actúe únicamente contra los gestores de la ciudad y no contra el Ayuntamiento».

«Empresas a las que Ayuntamiento debe dinero y con sentencias firmes para su cobro están ya solicitado la identificación de bienes patrimoniales de la ciudad que sean embargables», explicó Sabroso. El edil lamentó «que los ciudadanos tengamos la desgracia de sufrir una gestión deplorable en los servicios básicos, como la del PSOE, como para encima perder propiedades públicas embargadas porque este pacto no es capaz de afrontar sus obligaciones de pago en tiempo y forma».

«El PSOE ha convertido Las Palmas de Gran Canaria en la gran ciudad de España y el municipio de Canarias que peor y más tarde paga a sus proveedores», enfatizó Sabroso. El caso dado a conocer por este periódico «no es sino una gota en el enorme fango de impagos que está dejando el PSOE en la ciudad», recalca el concejal del PP, quien subraya que esto sucede cuando el Ayuntamiento tiene más recursos que nunca, con dinero líquido en las cuentas que superan los 300 millones de euros de remanente general de tesorería para gastos generales.

Desde el PP afirman que ahora se cierne sobre las cuentas municipales y las propiedades públicas un riesgo de embargo porque pagas tarde y mal. «Hemos llegado al esperpento de que un auto judicial identifica al propio alcalde como responsable de este caos y le advierte de la imposición de multas coercitivas de carácter personal, y hasta eso le da igual y sigue sin pagar. Cuando todo esto pasa sencillamente es que al PSOE le da igual el Ayuntamiento, le da igual la ciudad y que el que abandona el barco y sale corriendo mientras lo deja hundiéndose está sólo pensando en su próxima campaña electoral a otra administración», concluyen los populares.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Lidia Cáceres, reclamó medidas para agilizar el pago a los proveedores, cuya media de abono es de 408 días, cuando la legislación marca 30.

«Me parece una vergüenza que sea preciso pagar intereses de demora por la absoluta dejadez y desidia del grupo de gobierno, que ya no lo decimos ni nosotros sino los juzgados, además de por la gran cantidad de contratos en nulidad que les cuesta justificar los pagos y están poniendo en riesgo de quiebra a las pymes y autónomos que trabajan para el Ayuntamiento en un momento económico delicado», dijo.

La concejala resaltó «el bochorno que supone que la empresa Imesapi haya tenido que acudir a los juzgados para que se le pague lo adeudado y pedir además dos sanciones coercitivas contra el alcalde Augusto Hidalgo».

Para el portavoz de Coalición Canaria en el Consistorio capitalino, Francis Candil, las reclamaciones de Imesapi demuestran que «los empresarios también empiezan a estar hartos de los retrasos en el pago del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria».

El edil entiende que «los problemas de gestión que tiene este Ayuntamiento, con más de cien contratos en nulidad, y con la intervención ministerial de las cuentas por haber superado el plazo legal de pago a proveedores, se ponen de manifiesto en reclamaciones de multa para el alcalde y en el pago de millones en intereses de demora».

En su opinión, este hecho desacredita los mensajes que lanza el alcalde de la ciudad cuando pide a vecinos y empresas que cumplan con sus obligaciones tributarias.