Hidalgo confía en la salida escalonada del Puerto y la MetroGuagua para descongestionar el istmo

La ocupación de toda la calle Eduardo Benot por parte de la MetroGuagua no tiene que suponer, a ojos del Ayuntamiento, un empeoramiento de la fluidez del tráfico en la salida de La Isleta y el istmo de Santa Catalina. El nuevo sistema de transporte público y el soterramiento de la carretera bajo la rotonda de Belén María deberán rebajar la tensión que tiene la circulación en este punto de la ciudad. Así lo cree el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo. «Estoy convencido de que con el funcionamiento de la MetroGuagua en el futuro, la congestión en el istmo será menor», señaló.

El Ayuntamiento entiende que no es necesario desplazar la autovía en el istmo para implantar el sistema de transporte rápido. La idea original, entre el parque de Santa Catalina y la plaza de Manuel Becerra, era trasladar las naves de ayuda humanitaria (tanto de Cruz Roja como del Programa Mundial de Alimentos) al interior del muelle. Y de ese espacio que se liberaba, coger una parte para desplazar la autovía, de tal manera que Eduardo Benot pudiera albergar el transporte público y el privado.

Sin embargo, el Consistorio ha renunciado ahora a esta propuesta, que requiere de autorización de otras administraciones, lo que puede retrasar aún más la implantación de la MetroGuagua. La solución final adoptada es excluir el paso de vehículos particulares por Eduardo Benot, que se quedará de uso exclusivo para el transporte colectivo.

Sin atascos

«En en otros lugares donde pensábamos que iba a haber atascos por la supresión del acceso del vehículo privado, no se han producido, y el ejemplo más claro es el entorno de Galicia y Mesa y López», argumentó Hidalgo, «en estos momentos tenemos un estrangulamiento en el istmo de santa Catalina que estamos convencidos de que gran parte de él, aparte de con las obras de soterramiento de Belén María que son de la Comunidad Autónoma, se va a mejorar con la utilización el transporte público».

El alcalde sentenció que «pocas soluciones se pueden dar que no sea en ese sentido porque las geográficas no existen, el istmo no va a ensancharse, el estrechamiento del istmo es natural. Tenemos que mejorar la movilidad a través del transporte público, no queda otra, y ésa es la idea».

El regidor socialista cree que las lecciones del coronavirus en el escalamiento de los accesos a los centros educativos también pueden ser de aplicación provechosa en el caso de la salida de la península de La Isleta. «Eso no es óbice para que tengamos acuerdos con las zonas empresariales y la zona militar para lograr una salida escalonada», explicó, «eso se está produciendo como consecuencia de la situación epidemiológica, lo hemos vivido en las escuelas y ha sido una buena solución que mejora la movilidad porque al no salir todos en hora punta al mismo tiempo, descongestiona. Esto lo tendríamos que intentar también con el Puerto».

El dato 2,7. Es el coste, en millones de euros, de la construcción de las naves de ayuda humanitaria que serán desplazadas hacia el interior del recinto portuario. El espacio que se libera serán zonas libres.

«El soterramiento de la GC-1 bajo Belén María más el proyecto de Torres Las Palmas -que sigue atascado en la administración autonómica-, la implantación de la MetroGuagua y la fijación de criterios de movilidad en El Sebadal, la zona militar y el Puerto son las soluciones para mejorar el istmo», añadió Augusto Hidalgo, «fijarnos por dónde va el vehículo privado es lo que se ha hecho tradicionalmente y no ha solucionado el problema, sino que lo ha agravado».

Lo que no ha variado el cambio de decisión es el traslado de las naves de ayuda humanitaria. A pesar de que ya no es necesario, el Ayuntamiento va a seguir apostando por el traslado de los almacenes, operación en la que invertirá unos dos millones de euros.