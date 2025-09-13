El 'hanbok' conquista Schamann La plaza de Don Benito acogió el primer desfile del traje tradicional coreano que se celebra en Canarias, en el marco del 75 aniversario de las relaciones entre Corea del Sur y España

Helena Victoria Falcón Santana Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:56 | Actualizado 20:08h.

La K-Pop Party Gran Canaria, enmarcada en las fiestas de Los Dolores del barrio capitalino de Schamann, fue un día dedicado a la cultura surcoreana que arrancó a las 10.00 y se prolongó hasta 19.30 de la tarde. Todas las inscripciones para los talleres se agotaron en minutos, desde el de K-dramas hasta los de gastronomía, caligrafía o manualidades. También hubo juegos tradicionales como el yutnori, el gongi o el jegijagi, además de puestos de merchandising de K-pop -pop en coreano- con colas para conseguir discos o fotos de sus artistas: «Mamá ya sé donde voy a poner el póster de Bang Chan cuando llegue a casa».

La jornada contó con el primer desfile de 'hanbok' -traje tradicional de Corea del Sur- en Canarias con un público que abarrotó la plaza y aplaudió con gritos y vítores a cada modelo, todo ello al ritmo del grupo de Nanta -percusión surcoreana- del colegio coreano de Las Palma de Gran Canaria. «Hoy celebramos por primera vez en Canarias un desfile de hanbok, nuestro traje tradicional, y también el primer taller de K-dramas en Canarias. Queremos que la gente viva la cultura coreana directamente en Gran Canaria», afirmó el cónsul general de Corea del Sur en Las Palmas, Koh Moon-hee.

La programación incluyó también concursos de coreografía individual y grupal, masterclasses de baile, así como talleres de kimchi, máscaras tradicionales, kimbap o abanicos pintados.

El día tuvo dos protagonistas, la cultura surcoreana y familias enteras, desde los más pequeños a los más grandes de la casa se acercaron para viajar a Corea del Sur desde Gran Canaria.

El evento contó con la presencia de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, quien subrayó los vínculos comerciales y comunitarios de la capital con la República de Corea y resaltó que «respetamos a un país al que apreciamos, con el que mantenemos lazos comerciales y comunitarios muy importantes, especialmente a través de la comunidad coreana en nuestro puerto». Por su parte, el cónsul de la República de Corea del Sur en Canarias, Koh Moon-hee , destacó el valor simbólico de esta cita. «Estoy muy orgulloso de estar aquí. Este evento es muy significativo porque este año celebramos el 75 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Corea y España. Espero que todos los canarios que han venido disfruten mucho de la experiencia».

El evento ha dejado reflejado que Corea del Sur y Canarias llevan 75 años unidas en un mismo latido, sin fronteras, solo dos comunidades unidas por el respeto, el trabajo en el mar y la historia.