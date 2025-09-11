Guerra en los cementerios: el Ayuntamiento advierte con multar a Canaricem si no colabora en la auditoría de los camposantos El concejal de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, exige a la concesionaria que aporte datos para la revisión que se está haciendo sobre el estado de los cementerios

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Hernández Spínola, informó este miércoles de que se impondrán sanciones a la empresa concesionaria de los cementerios, Canaricem, si no colabora con la auditoría externa que el Consistorio ha encargado sobre el estado de conservación y mantenimiento de los cementerios capitalinos.

«En la anterior comisión manifesté que no estábamos satisfechos del estado en el que se encuentran los cementerios, que había que mejorarlos todos, y que habíamos encargado a una empresa un informe para ver si realmente la concesionaria estaba cumpliendo o no», expuso en la comisión, «bueno, pues tengo que decir abiertamente que nos hemos encontrado con dificultades, en la medida en que cuando esta empresa le ha requerido datos que necesitamos para concluir el informe y por tanto saber el estado real, pues la concesionaria tiene dificultades en lo que es la aportación de los datos a la administración».

Esto ha hecho que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria haya requerido los datos sobre sus cuentas, el personal y las subcontrataciones, necesarios para hacer la evaluación. La última vez fue en agosto. «Le hemos hecho un último requerimiento y si no se cumplimenta, pues pasaremos lógicamente a la imposición de penalidades al concesionario y otro tipo de actuaciones que nos permitan los reglamentos jurídicos respecto de los incumplimientos que pueda haber en la concesión», expuso.

«Dije y mantengo que nosotros vamos a exigirle al concesionario el cumplimiento de las condiciones que figuran en la concesión y eso implica una mejora sustancial en los cementerios», concluyó Spínola.