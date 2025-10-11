Guanarteme se va de romería

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 11 de octubre 2025, 19:55 Comenta Compartir

Este sábado fue una jornada importante para el barrio de Guanarteme y sus fiestas del Pilar, que arrancaron de día con una gran fiesta infantil del agua. Ya por la tarde, a partir de las 18.00 horas, se celebra la romería-ofrenda en honor a Nuestra Señora del Pilar, para después continuar la jornada con un concierto del grupo Tacones Rojos, un pasacalles nocturno de papagüevos y un espectáculo pirotécnico a la altura de la escultura de Alfredo Kraus en el paseo de Las Canteras a medianoche. Armonía Show pondrá la música tras los fuegos artificiales.