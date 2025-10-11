Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de la romería de Guanarteme este sábado.
Imagen de la romería de Guanarteme este sábado. Cober

Guanarteme se va de romería

El barrio de Guanarteme vivió este sábado su gran romería, un encuentro de canariedad junto a la playa de Las Canteras

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 11 de octubre 2025, 19:55

Comenta

Este sábado fue una jornada importante para el barrio de Guanarteme y sus fiestas del Pilar, que arrancaron de día con una gran fiesta infantil del agua. Ya por la tarde, a partir de las 18.00 horas, se celebra la romería-ofrenda en honor a Nuestra Señora del Pilar, para después continuar la jornada con un concierto del grupo Tacones Rojos, un pasacalles nocturno de papagüevos y un espectáculo pirotécnico a la altura de la escultura de Alfredo Kraus en el paseo de Las Canteras a medianoche. Armonía Show pondrá la música tras los fuegos artificiales.

