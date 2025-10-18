Guanarteme se defiende de la especulación urbanística

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 18 de octubre 2025, 12:23 Comenta Compartir

Residentes en el barrio capitalino de Guanarteme y en otros puntos de Las Palmas de Gran Canaria acudieron en la mañana de este sábado al llamamiento realizado por la plataforma ciudadana Guanarteme se Mueve, para denunciar la especulación urbanística que sufre un enclave que se siente asfixiado ante el crecimiento de nuevas edificaciones que aseguran no se ve recompensado con las dotaciones que creen necesarias.

Bajo el lema 'Guanarteme no se vende' los manifestantes emprendieron, pasadas las 11.00 horas, un itinerario que les llevó desde plaza América por las calles Luchana, Párroco Francisco Rodríguez, Numancia, Almansa y Simancas, para culminar en la plaza del Pilar, donde estaba prevista la lectura de un manifesto.

Los convocantes, que llevan dos años en lucha ante un crecimiento inmobiliario que denuncian está desdibujado la identidad de este barrio, pretendían con esta acción reivindicativa llamar la atención una vez más sobre las carencias que sufren sus residentes en lo que a servicios básicos como alcantarillado, asfaltado o accesibilidad se refiere, mientras nuevas construcciones van apoderándose de la zona.

Lidia Cruz es integrante de Guanarteme se Mueve, entidad que ya convocó una manifestación en julio de 2023 para tratar de frenar la edificación que ya toma forma en la plaza de América , un inmueble de más de 400 viviendas que ejemplifica el crecimiento en altura que consideran se come al Guanarteme de toda la vida. Un asunto que, explica, han llevado a los juzgados.

Añade que desde entonces la situación en el barrio no ha hecho más que agravarse, de ahí está nueva concentración. Y es que esta portavoz de los ciudadanos que se reconocen afectados denuncia aspectos como el levantamiento de nuevos «rascacielos» que cambian el paisaje dejando más cemento y menos zonas verdes.

También apunta que este modo de actuar se traduce en la gentrificación de un barrio que ve cómo se expulsa a sus vecinos y también al pequeño comercio, «que se ve reemplazado por franquicias», lo que hace que «se rompa el tejido social».

Asegura que «la gente no puede alquilar y mucho menos pensar en comprar» y que se les pide hasta «mil euros» de renta. Una circunstancia que afirma afecta a las familias y también «a la gente joven, que tiene que compartir piso y no puede independizarse».

Asimismo señala que este crecimiento de edificaciones «de más de cinco plantas, que es lo autorizado en la zona», trae consigo el colapso de las infraestructuras que asegura están obsoletas « porque el barrio ha crecido pero ellas no», y también debido al aumento del tráfico, del ruido y el tapón de vías principales como la calle Mario César, «algo que es un peligro» del que dice han alertado al Ayuntamiento.

De igual modo, indica que hay otros aspectos como la falta de espacios para reunirse los vecinos o jugar los niños que sustentan está nueva protesta en la calle, que fue respaldada por ciudadanos de otros puntos de la urbe que también reivindican su derecho a permanecer en sus barrios o que demandan mejores servicios y más atención del Ayuntamiento, como Las Torres, El Batán, Siete Palmas, Reina Mercedes, Barrio Atlántico o San Francisco.

Desde Guanarteme se Mueve recuerdan que la solución a los problemas que denuncian la tiene el gobierno de la ciudad. «Esto hay que gestionarlo y quien tiene esa capacidad es el Ayuntamiento», expone Cruz, quien critica que desde la corporación se les diga que el PGOU «es el que manda, pero luego ellos hacen modificaciones que llaman menores cuando quieren ».