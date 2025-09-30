Guanarteme celebra dos décadas bailando al ritmo de los papagüevos en las Fiestas del Pilar

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Martes, 30 de septiembre 2025, 22:55 Comenta Compartir

Pregonera de las Fiestas del Pilar 2025, Ana Moreno, impulsora de los papagüevos de Guanarteme, y vecina del barrio «de toda la vida», afronta con mucha ilusión esta festividad que cumple 20 años desde que se le incorporaron los papagüevos. Moreno presume de ser la tercera generación que lucha, defiende y sitúa el barrio de Guanarteme por encima de todo. Las celebraciones, del 1 al 12 de octubre en la Plaza del Pilar de Guanarteme.

Asegura que cuando le propusieron ser la pregonera no lo dudó un segundo: «Para mí es un privilegio. He sido parte activa del barrio desde que era una niña, y tengan claro que acepté esta propuesta por toda esa gente que se ha dejado la piel por Guanarteme. Hablaré en representación de todos los vecinos, en cómo contribuyen a la identidad del barrio».

Explica de que forma surgió la novedosa idea: «Estábamos en la Comisión de Fiestas en el año 2005, organizando el programa de las fiestas, y nos preguntamos por qué no generábamos un acto que nos distinguiera del resto de romerías o fiestas. De ahí surgió la idea de los papagüevos. Se me quedó en la cabeza porque realmente es una tradición que se está perdiendo. Hicimos un encuentro de papagüevos para visibilizar nuestra historia. Desde el primer año fue un exitazo, a la gente le maravilló y este año hemos cumplido dos décadas. Lo que funciona no se toca», expuso.

El acto se trata de un pasacalles de los papagüevos de diferentes municipios de Gran Canaria. «En primicia te diré que vamos a traer a los de Santa María de Guía y Agaete. Estamos muy contentos. Empezamos este miércoles y las fiestas tendrán continuidad hasta el 12 de octubre con un lujazo de cartel. Comenzará con un pregón en el que los vecinos cobrarán protagonismo, pero sobre todo, queremos destacar el labor de las vecinas y su lucha por este distrito de la capital grancanaria. Enmarcar la trayectoria que refleja los distintos problemas urbanísticos que ha tenido que sufrir el barrio».

«En el pregón resaltaré que las personas que más contribuyen de manera altruista por esta comunidad son las mujeres, y terminaré hablando de papagüevos, ¿cómo no?. Será un evento en el que los protagonistas serán ellos y ellas, particularmente las vecinas de la zona son las que participarán. Pepi González, presidenta de la asociación de vecinos, es una de las más implicadas, la nombraré sin duda. Ella no se lo piensa dos vecces, se apunta a todo», esgrimió Ana Moreno, la cual espera un nuevo éxito en las Fiestas del Pilar 2025.

Un programa que combina tradición, música y espectáculo

El programa dará comienzo este miércoles con el pregón de las fiestas, que tendrá como maestra de ceremonias a Ana Moreno, junto al esperado encuentro de papagüevos y la elección de la Reina de las Fiestas del Pilar, marcando así el pistoletazo de salida de los festejos. El viernes 4 de octubre se celebrará la gala de la reina infantil y una gala especial coordinada por Dani Calero, bajo el título «25 años ni bodas ni plata».

El sábado 5 de octubre llegará a la Plaza del Pilar un viejo conocido del público: Pepe Benavente, con su espectáculo y una canción que ha marcado una época: «El gallo sube». Entre los días 7 y 11 de octubre tendrá lugar el quinario en honor a Nuestra Señora del Pilar, a partir de las 19.00 horas. El viernes 10, uno de los actos más esperados será la gala drag queen, desde las 21.00 horas, mientras que el sábado 11 la noche se iluminará con el espectáculo de fuegos artificiales. Finalmente, el domingo 12 de octubre se pondrá el broche de oro con la celebración del Día del Pilar y la tradicional gran paella popular a las 13.30 horas.